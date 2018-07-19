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20 Gün Önce PÖH'le Evlenen Polis Memuru İntihar Etti

Adana'da meydana gelen olayda, bundan 20 gün önce meslektaşı ile dünya evine giren polis Ayşe A. beylik tabancasıyla intihar etti.

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20 Gün Önce PÖH'le Evlenen Polis Memuru İntihar Etti

Adana'da meydana gelen olayda, bundan 20 gün önce meslektaşı ile dünya evine giren polis Ayşe A. beylik tabancasıyla intihar etti.

19 Temmuz 2018 Perşembe 16:51
20 Gün Önce PÖH'le Evlenen Polis Memuru İntihar Etti

Polis memuru kadın intihar etti.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Adana Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan polis memuru 29 yaşındaki Ayşe A., Özel Harekat polisi A.A. ile bundan yaklaşık 20 gün önce dünya evine girdi.  Önceki gün gece Ayşe A. başından vurulmuş halde kocası A.A. tarafından bulunarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Ancak Ayşe A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Ayşe A.'nın cenazesi otopsi işlemi yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kadının kocası özel harekat polisi A.A.'nın ise Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesine başvuruldu. Ayşe A.'nın ölümü önce şüpheli olarak değerlendirildi ancak Adli Tıp Kurumunda yapılan ön otopside bitişik atış yapılarak intihar ettiği tespit edildi.

Polis memuru 29 yaşındaki Ayşe A.'nın kocasıyla tartışıp daha sonra yatak odasında beylik tabancası ile kafasına ateş ettiği ileri sürülürken, Ayşe A.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumunda bekletilirken, Ankara'daki ailesine haber verildiği ve cenazenin yarın alınacağı öğrenildi.

Bu arada ifadesi alınan A.A. serbest bırakıldı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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PolisAdana PolisSon DakikaIntihar
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