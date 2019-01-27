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20 bin 500 Polis ve Bekçi Açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı mezuniyet töreninde 2019 yılında alınacak polis ve bekçi alımlarına değindi. İşte detaylar...

20 bin 500 Polis ve Bekçi Açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı mezuniyet töreninde 2019 yılında alınacak polis ve bekçi alımlarına değindi. İşte detaylar...

27 Ocak 2019 Pazar 19:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı mezuniyet töreninde 2019 yılında alınacak polis ve bekçi alımlarına değindi. İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni"ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasında şunları söyledi;

"Bugün 6338 kardeşimiz POMEM'lerden mezun oluyor. geçen gün de 3200 kardeşimizi mezun ettik. Yaklaşık 10 bine yakın mezunu bu hafta verdik. Şimdi yeni bir 10 bin polis daha alıyoruz. Hemen hemen müracaatlarını tamamladık. 10 bin 500 bekçiyi daha inşallah Şubat ayının sonu itibariyle göreve başlatmış olacağız. Bizim kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bana bir şey söyledi. Vatandaşımız yatarken bekçinin düdüğünü duysun rahat uyusun. Memleketimizin sokaklarını mahallelerini bekçi düdükleriyle inşallah daha güzel hale getireceğiz. son dört yılda mezun ettiğimiz öğrenci sayısı 74.677 oldu. Aktif görevdeki polislerin üçte biri." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Süleyman Soylu'nun Açıklamaları;

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 27.01.2019 19:39
Anahtar Kelimeler:
bin polis bekçi açıklaması
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Hani açıklama 2 saat önce

Boş haber

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Memet 2 saat önce

Yaa bu askerlik sartııı kaldırılssınn daha ne yapalım ya...

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hikmet yavuz 2 saat önce

yas sartini esnetecektiniz hani

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Vatansever 1 saat önce

Askerlik şartı kaldırılsın

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