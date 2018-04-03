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2 Kişiyi Tekme Tokat Dövmüşlerdi: O Polisler Görevlerinden Alındı

Son dakika haberi.. İzmir'de iki kişiyi tekme tokat döven 3 polis memuru için Valilik harekete geçti ve o polisler hakkında işlem yaptı.

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2 Kişiyi Tekme Tokat Dövmüşlerdi: O Polisler Görevlerinden Alındı

Son dakika haberi.. İzmir'de iki kişiyi tekme tokat döven 3 polis memuru için Valilik harekete geçti ve o polisler hakkında işlem yaptı.

03 Nisan 2018 Salı 16:10
2 Kişiyi Tekme Tokat Dövmüşlerdi: O Polisler Görevlerinden Alındı

Son dakika haberi İzmir'den geldi. Edinilen bilgilere göre İzmir'de 3 polis görevinden alındı.

İzmir'in Dikili ilçesinde iki kişinin polis memurları tarafından tekme ve yumruklarla dövüldüğü anların ortaya çıkmasının ardından harekete geçen İzmir Valiliği, görüntülerden kimlikleri tespit edilen 3 polis memuru hakkındaişlem yaptı ve onlara görevden el çektirdi.

İzmir Valiliği, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) İzmir'in Dikili ilçesinde iki şahsın polis memurları tarafından tekme ve yumruklarla dövüldüğü anlara ulaşmasının ardından harekete geçti. İzmir Valiliğinden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu haberlerdeki görüntülerle ilgili kamu görevlileri hakkında adli ve idari açıdan derhal soruşturma başlatılmış ve Emniyet Genel Müdürlüğünce soruşturmayı yürütmek üzere 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir".

Açıklamanın devamında, görüntülerden kimlikleri tespit edilen 3 polis memurunun görevden el çektirildiği de belirtildi.

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