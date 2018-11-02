1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav İtiraz Sonuçları Açıklandı

1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav İtiraz Sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı.

02/03/2018 tarih ve 30348 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin Yazılı Sınav başlıklı 13 ve 14’üncü maddeleri kapsamında 20/10/2018 tarihinde Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapılmıştır.

Yazılı Sınav Sonuçları 26/10/2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı www.meb.gov.tr ve Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr internet adresinden açıklanmıştır. Adaylar tarafından Polis Akademisi Başkanlığına gönderilen yazılı sınav sonuclarına ilişkin itiraz dilekçeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden değerlendirilmiştir.

1.DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVI İTİRAZ DİLEKÇELERİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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