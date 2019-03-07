15 Bin Polis Alımı Açıklaması ! Kadın Erkek Kontenjan Dağılımı Belli Oldu!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin mi yoksa 15 bin mi polis alımının yapılacağı geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından netleştirildi. 15 bin polis alınacak. Bu konu hakkında bir açıklama da Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'dan geldi. Uzunkaya 15 bin polis alımı kadın erkek kontenjan dağılımını da açıkladı. Peki 15 bin polis alımı 24. dönem POMEM ile mi alınacak? İşte detaylar...

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya 'nın başkanlığında düzenlenen Koordinasyon Toplantısı, Genel Müdür Yardımcıları Selami Hüner, Adem Çakıcı, Mehmet Fatih Serdengeçti, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Polis Akademisi Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Doç. Dr. Ufuk Ayhan, Fatih İnal’ın katılımıyla ve Polis Okulu Müdürlerinin ise video konferans yöntemiyle dahil olması ile gerçekleştirildi.

Bu toplantı kapsamında Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya yaptığı açıklamalarında 15 bin polis alımı konusuna çıklık getirdi. Uzunkaya yaptığı açıklamalarında 12 POMEM'de verilen eğitimler kapsamında 7 bin 500 bekçinin teşkilata katıldığını ifade etti.

15 BİN POLİS ALIMI KADIN ERKEK KONTENJAN DAĞILIMI BELLİ OLDU

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya yaptığı açıklamalarında 15 bin polis alımı kadın erkek kontenjan dağılımı hakkında da bilgi verdi. Uzunkaya açıklamalarında 23. dönem POMEM ile alınacak olan 10 bin polis sayısının 15 bine çıkarıldığını ifade etti. Uzunkaya açıklamalarında 13 bin 500 erkek polisi, 1500 kadın polis alımı yapılacağını belirtti. Celal Uzunkaya bu konu hakkında açıklamalarında "POMEM okullarımızın 23’ünde eğitim görecek, Merzifon POMEM’de ise 105 Polis Özel Harekatçı eğitimlerine devam ediyor ve Ağustos ayında mezun olacaklar" ifadelerine yer verdi.

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