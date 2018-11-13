10 bin yeni bekçi kadrosu açıldı

Bugüün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı il birlikte İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.
"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" 13.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı..
Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 36 KADRO
Ayrıca kararname ile İçişleri Bakanlığı'nın taşra teşkilatına da çeşitli unvanlarda 36 kadro ihdası yapıldı...
İhdas edilen söz konusu kadrolar arasında kaymakam, yazı işleri müdürü, nüfus müdürü, şef, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför, hizmetli, kaloriferci ve dağıtıcı unvanları bulunuyor.
İşte o kararname;
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Bekcilikle askerlik şartı kalksn kpss cafe sesimiz olun sesimizi duyurun askerlik sarti kalksnnn
Hangi illere alınacak
Yaş sınırı neden esnetilmiyor 65 yaşında emeklilik isteniyor işzilik almış başını gitmiş
Arkadaş madem alım yapacaksınız en azından şu boy ve askerlik şartlarını gözden geçirin. Millet hep mağdur oluyor.
Ulan su askerlik sarti bi kalkmadi gitti neden yahu neden okuayan bi ogrenci basvuramasin diyemi ...
Kadın alım olacak mı
Ne zaman alımlar olacak bilgi verebilirmisiniz
Askerlik şartı kalkmadığı sürece RAMBO gibi adamları degil GOBEKLI adamları almaya mecbur kalacaksınız..