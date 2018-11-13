10 bin yeni bekçi kadrosu açıldı

Bugüün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı il birlikte İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" 13.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı..

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 36 KADRO

Ayrıca kararname ile İçişleri Bakanlığı'nın taşra teşkilatına da çeşitli unvanlarda 36 kadro ihdası yapıldı...

İhdas edilen söz konusu kadrolar arasında kaymakam, yazı işleri müdürü, nüfus müdürü, şef, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför, hizmetli, kaloriferci ve dağıtıcı unvanları bulunuyor.

İşte o kararname;

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