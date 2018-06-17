10 Bin Polis Alımında Süreç Başlıyor-İşte Mülakat Soruları, Uyarıları ve Yeni Polis Alımı Tarihi

Polis Akademisi Başkanlığı, geçtiğimiz gün yayımladığı duyurusunda 22. dönem POMEM sözlü mülakat yer ve tarihlerinin belli olduğunu söyledi.

Sözlü mülakat yer ve tarih açıklamasının gelmesinin ardından 10 bin polis alımı için başvuru yapan ve spor ile önsağlık aşamalarını geçen bayan-erkek on binlerce aday, sözlü mülakatlarda hangi soruların sorulacağını ve sözlü mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

AKADEMİ DUYURUSU

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan duyuruda POMEM mülakat yer ve tarihleri için şu ifadelere yer verildi:

22. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında şahsen başvuruları kabul edilip, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamasında başarılı olarak Mülakat Sınavı aşamasına girmeye hak kazanan adayların Mülakat Sınavına nerede ve hangi tarihte alınacaklarını T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Mülakat Sınavına gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ve “Nüfus Cüzdanının” aslını yanlarında getireceklerdir.Ayrıca Sınav Giriş Belgesi üzerinde belirtilen sınav tarihi ile sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

Mülakat Sınavı sonuçları ileriki bir tarihte Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

19 HAZİRAN'DA MÜLAKATLAR BAŞLIYOR

22. dönem POMEM 10 bin polis alımı sözlü mülakatları 19 Haziran Salı gününden itibaren başlıyor. Mülakatlara girecek adaylar, kendilerine verilen tarih ve saatte, mülakat merkezinde olacak.

MÜLAKATLARDA ÇIKABİLECEK SORULAR ve UYARILAR

Yapılan son mülakatlarda aşağıdaki sorular sorulmuştu. Ancak kapsamlı bir çalışma yapmanız ve tarih, vatandaşlık ile genel kültürünüzü güçlendirmeniz gerekmektedir.

Mülakata giderken takım elbise giyilmeli, saç ve sakala dikkat edilmelidir. Derli toplu ve düzgün bir görüntü sergilemeniz ekstra puan almanızı sağlayacaktır.

Hukuk sisteminin başı kimdir?

İsrail bize dost mu yoksa düşman mı?

Üniter devletin tanımı nedir?

Türkçenin resmi dil olduğu 4 ülke hangisidir?

Neden polis olmak istiyorsunuz? Sebeplerini sayın.

15 temmuz hakkında ne düşünüyorsunuz?

İş hayatında koordinasyon ne anlama gelmektedir?

Hukuki olay nedir? Örnek veriniz.

Anayasa mahkemesinin görev ve sorumulukları nelerdir?

Demokrasi nedir? Açıklayın.

Güçler ayrılığı nedir? Örnekler verin.

Türkiye’nin coğrafi konumunun tarım ve hayvancılığa etkisi.

Ohal ve sıkıyönetim arasındaki farklar nelerdir?

Organize suç nedir?

Terör örgütlerinin amaçları nelerdir?

Gelir dağılımındaki düzensizlik nedir?

Feodalite nedir? Ne anlama gelir?

Bilgi edinme hakkı ne anlama gelir?

Toplumsal sınıflandırma nedir? Örnek veriniz.

Popüler kültür nedir? Türleri nelerdir?

Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünü açıklayın.

Türkiye’nin 2023 hedefleri.

Uyuşmazlık mahkemesi nedir?

Nükleer enerji hakkında düşünceleriniz?

İş güvenliği nedir? Açıklayın.

Türkiye de en uzun gündüz ve gecesi ne zaman?

Deyim ve atasözü arasındaki fark nedir? Örnekler verin.

Nasıl bağkurlu olunur? Açıklayın.

Üniversitede hangi yurtlarda kaldın?

17-25 Aralık süreci hakkında ne biliyorsun? Düşüncelerin neler?

20. dönem POMEM mülakat soruları için TIKLAYIN

YENİ POMEM ALIMI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz ay, 23. dönem POMEM'de 10 bin yeni polis alacaklarını ve alımların KPSS'den sonra olacağını söyledi. İlanın Ağustos ayında yayımlanması bekleniyor. İlan yayımlandığı anda KPSSCAFE'de olacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından sonuçlar ise Temmuz ayında açıklanacak. Ancak sonuç açıklama gününün ne zaman olduğu açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

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