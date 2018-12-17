10 Bin 500 Bekçi Hangi Şehirlere Alınacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan 10 bin 500 bekçi alımı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. KPSS Cafe olarak bekçi alım ilanlarını ve diğer kamu personeli ilanlarını takip eden okurlarımıza her an gelişmeleri sıcağı sıcağına aktarmaya çalışıyoruz. 10 bin 500 bekçi alımının hangi şehirlere yapılacağını merak eden okurlarımız araştırma yapıyor ve tarafımıza mesajlar gönderiyorlar. Bu haberimizde bu sorunun cevabını vermeye çalışacağız.

10 BİN 500 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

10 bin 500 bekçi alım süreci Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 81 vilayette bulunan İl Emniyet Müdürlüklerine 7 bin bekçi alımı ile ilgili yazı gönderildi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafıından il müdürlüklerine gönderilen yazının detaylarını 10 bin 500 bekçi alımı ne zaman yapılacak isimli haberimizde aktarmıştık. Yazının detaylarını merak eden okurlarımız inceleyebilirler.

10 BİN 500 BEKÇİ ALIMLARI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

10 bin 500 bekçi alımı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında hangi illere bekçi alımı yapılacağıdır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında bekçi alımları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamalarda 10 bin 500 bekçi için 81 ilde alım yapılacağını ifade etmişti.

Hangi şehir için ne kadar bekçi kontenjanı ayrılacak henüz bellli değil ancak 81 ilde de bekçi alımı yapılacak.

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