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10 Bekçi Alım İlanı Ne Zaman Yayımlanacak?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin yeni bekçi alımı için kadro ihdas edildi. Bu gelişme üzerine bekçi olmak için ilan yayımlanmasını bekleyen adaylar heyecanlandı ve Bekçi alım ilanının ne zaman yayımlanacağı araştırmaya başladı.

10 Bekçi Alım İlanı Ne Zaman Yayımlanacak?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin yeni bekçi alımı için kadro ihdas edildi. Bu gelişme üzerine bekçi olmak için ilan yayımlanmasını bekleyen adaylar heyecanlandı ve Bekçi alım ilanının ne zaman yayımlanacağı araştırmaya başladı.

13 Kasım 2018 Salı 15:28
10 Bekçi Alım İlanı Ne Zaman Yayımlanacak?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin yeni bekçi alımı için kadro ihdas edildi. Bu gelişme üzerine bekçi olmak için ilan yayımlanmasını bekleyen adaylar heyecanlandı ve Bekçi alım ilanının ne zaman yayımlanacağı araştırmaya başladı.

KPSS CAFE olarak bu sorunun cevabı için araştırmalar yaptık. Bazı yetkilli isimlere kanaatlerini sorduk ancak hiç bir yetkili yeni alınacak 10 bin bekçi alımı için kesin bir ilan tarihi vermediler.

BEKÇİ ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımları için görüştüğümüzde ortak kanaatin oluştuğunu gördük. Yeni bekçi alım ilanının Kasım ayı sonuna doğru veya Aralık ayının başında yayımlanacağını öngörüyoruz. İçişleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı'ndan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ve Sivil Toplumla İstişare Müdürlüğü'nden görüştüğümüz yetkililer henüz tarihlerin belli olmadığını ancak 2019'a kalmadan ilana çıkalacağını ifade ettiler.

Tahminlerimize göre 10 bin bekçi alım ilanı 19 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında yayımlanacağını tahmin ediyoruz.

KPSS CAFE olarak elimizden geldiği kadar gelişmeleri anında okurlarımıza iletmeye çalışıyoruz.

Yeni bekçi alım ilanları yayımlandığında anında haberdar olmak için maobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz.

Yeni Bekçi alımlarından haberdar olmak ve yeni ilanlar yayımlandığında cep telefonunuza bildirim almak için mobil uygulamalarımızı cep telefonunuza indirebilirsiniz. Kullandğınız cep telefonunun uygulama mağazasına girip arama bölümüne KPSS CAFE yazıp yükleyebilirsiniz. İOS ve Android işletim sistemleri için iki ayrı uygulamamız mevcuttur. İsterseniz KPSS CAFE facebook ve Twitter hesaplarını takip ederek de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.11.2018 15:46
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