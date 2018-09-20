1. Dönem Bekçi Alım Sınavı Duyurusu Yapıldı

100 günlük icraat planı çrçevesinde alım yapılacak 7 bin bekçi için yazılı sınav duyurusu yapıldı.

1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 09 Temmuz 2018 ile 23 Temmuz 2018 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da “Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Çorum, Sivas, Gaziantep, Elazığ, Erzurum, Batman illerinde yapılacak.

Adaylar sınav giriş belgelerini 11 Ekim 2018 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

Sınavlarda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

Sınav konuları 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.

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