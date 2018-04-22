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Zeugma Mozaik Müzesi Sorusu 22 Nisan 2018 EKPSS'de Soruldu!

Zeugma Mozaik Müzesi sorusu 2018 EKPSS'de soruldu. Zeugma Mozaik Müzesi nerededir, ne zaman açılmıştır, özelliği nedir?

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Zeugma Mozaik Müzesi Sorusu 22 Nisan 2018 EKPSS'de Soruldu!

Zeugma Mozaik Müzesi sorusu 2018 EKPSS'de soruldu. Zeugma Mozaik Müzesi nerededir, ne zaman açılmıştır, özelliği nedir?

22 Nisan 2018 Pazar 12:24
Zeugma Mozaik Müzesi Sorusu 22 Nisan 2018 EKPSS'de Soruldu!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı heyecanı sona erdi. Adaylar 22 Nisan 2018 saat 10.00'da sınava girdiler. Sınavda adaylara 60 soru için 60 dakika süre verildi.

ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ GAZİANTEP'TEDİR.

Sınavda yer alan soruları adaylardan öğrenip siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşmayı sürdürüyoruz. Sınava giren adaylardan birisi EKPSS'de Zeugma Mozaik Müzesi sorusunun sorulduğunu söyledi .Zeugma Mozaik Müzesi Gaziantep'te 2011 yılında açılan ve Dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi olma özelliğini taşıyan müzedir. 

SINAVDA YER ALAN DİĞER SORULAR İÇİN TIKLAYIN

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.04.2018 12:27
Anahtar Kelimeler:
22 Nisan ZeugmaZeugma Mozaik Müzesi
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