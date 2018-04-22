Zeugma Mozaik Müzesi Sorusu 22 Nisan 2018 EKPSS'de Soruldu!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı heyecanı sona erdi. Adaylar 22 Nisan 2018 saat 10.00'da sınava girdiler. Sınavda adaylara 60 soru için 60 dakika süre verildi.

ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ GAZİANTEP'TEDİR.

Sınavda yer alan soruları adaylardan öğrenip siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşmayı sürdürüyoruz. Sınava giren adaylardan birisi EKPSS'de Zeugma Mozaik Müzesi sorusunun sorulduğunu söyledi .Zeugma Mozaik Müzesi Gaziantep'te 2011 yılında açılan ve Dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi olma özelliğini taşıyan müzedir.

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