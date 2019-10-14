Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı E-KPSS İle Engelli İdari Personel Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları..

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile engelli vatandaşlar arasından idari personel alımları yapacağı açıklandı. İşte Başvuru Şartları...

Yayınlanan ilanda "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İstanbul yerleşkesinde çalıştırılmak üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımlarına yer verilen statülerde sürekli işçi alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

Engellilerin, engellilik ölçütü, sınıflandırılması ve engellilere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki 07.02.2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

EKPSS puanına sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1.İdari Personel kadrosu; İnsan Kaynakları Personeli meslek pozisyonu için tercihen insan kaynakları alanında bilgisi- becerisi olan (kamu/özel sektörde tecrübesi olan) ve Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Maliye ve Sağlık Yönetimi bölümü Lisans mezunları arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

İdari Personel kadrosu; Mutemet meslek pozisyonu için tercihen mutemetlik konusunda bilgisi-becerisi olan (kamu/özel sektörde tecrübesi olan) ve Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Maliye ve Sağlık Yönetimi bölümü Lisans mezunları arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

İdari Personel kadrosu; Satın Alma Görevlisi meslek pozisyonu için tercihen satın alma konusunda bilgisi- becerisi olan (kamu/özel sektörde tecrübesi olan) ve Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Maliye ve Sağlık Yönetimi bölümü Lisans mezunları arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

İdari Personel kadrosu; Telefon Santral Operatörü meslek pozisyonu için tercihen telefon santral operatörü konusunda bilgisi ve becerisi olan (kamu/özel sektörde tecrübesi olan) ve Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Maliye ve Sağlık Yönetimi bölümü Lisans mezunları arasından İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.