Trans Anadolu Sorusu EKPSS'de Yer Aldı

Trans Anadolu Doğalgaz Boru hattı sorusu 22 Nisan 2018 EKPSS'de adaylara soruldu. Trans Anadolu Doğalgaz boru hattı, Azerbaycan Doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya transfer etmesi planlanan boru hattı projesidir. İnşaat tamamlandığında Şah Deniz Doğalgaz tesislerinde çıkarılan gazın transferi Türkiye üzerinden avrupa ülkelerine gerçekleşecek. İnşaatın başlangıç tarihi 2015, Operatör'ü SOCAR'dır.
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