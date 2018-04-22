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Trans Anadolu Sorusu EKPSS'de Yer Aldı

Trans Anadolu Doğalgaz Boru hattı sorusu 22 Nisan 2018 EKPSS'de adaylara soruldu. 22 Nisan 2018 EKPSS soruları, cevapları ve yorumları Türkiye'nin lider memur adayı sitesi kpsscafe adresinde.

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Trans Anadolu Sorusu EKPSS'de Yer Aldı

Trans Anadolu Doğalgaz Boru hattı sorusu 22 Nisan 2018 EKPSS'de adaylara soruldu. 22 Nisan 2018 EKPSS soruları, cevapları ve yorumları Türkiye'nin lider memur adayı sitesi kpsscafe adresinde.

22 Nisan 2018 Pazar 12:30
Trans Anadolu Sorusu EKPSS'de Yer Aldı

Trans Anadolu Doğalgaz Boru hattı sorusu 22 Nisan 2018 EKPSS'de adaylara soruldu. Trans Anadolu Doğalgaz boru hattı, Azerbaycan Doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya transfer etmesi planlanan boru hattı projesidir. İnşaat tamamlandığında Şah Deniz Doğalgaz tesislerinde çıkarılan gazın transferi Türkiye üzerinden avrupa ülkelerine gerçekleşecek. İnşaatın başlangıç tarihi 2015, Operatör'ü SOCAR'dır. 

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AKLINIZA TAKILAN SORULARI YORUM KISMI VASITASIYLA BİZLERLE VE DİĞER ZİYARETÇİLERİMİZLE PAYLAŞABİLİRSİNİZ.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Trans Anadolu SorusuTrans Anadolu Sorusu Ekpss
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