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Son Dakika: 22 Nisan EKPSS Soru ve Cevap Kitapçığı Yayımlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında 22 Nisan'da yapılan EKPSS'ye ait soru ve cevap kitapçıklarının yayımlandığı beiirtildi.

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Son Dakika: 22 Nisan EKPSS Soru ve Cevap Kitapçığı Yayımlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında 22 Nisan'da yapılan EKPSS'ye ait soru ve cevap kitapçıklarının yayımlandığı beiirtildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:08
Son Dakika: 22 Nisan EKPSS Soru ve Cevap Kitapçığı Yayımlandı

ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkeszi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamsaında geçtiğimiz 22 Nisan günü düzenlenen EKPSS sınavına ait soru ve cevap kitapçığının yüzde 10'luk kısmının erişime açıldığı belirtildi.

Açıkalamda şu ifadelere yer verildi:

22 Nisan 2018 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının  (2018-EKPSS) Temel Soru Kitapçıklarına,  sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 25 Nisan 2018 tarihinde saat 16.00’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

2018-EKPSS Temel Soru Kitapçıkları ile Yanıt Anahtarları (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2018-EKPSS Temel Soru Kitapçıkları ve Yanıt Anahtarları (%10)

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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