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ÖSYM, EKPSS ve Kura ile Memur Ataması Sonuçlarını Açıkladı

ÖSYM Başkanlığı, EKPSS/Kura ile kamu personeli atama sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçları ÖSYM üzerinden sorgulanabilecek.

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ÖSYM, EKPSS ve Kura ile Memur Ataması Sonuçlarını Açıkladı

ÖSYM Başkanlığı, EKPSS/Kura ile kamu personeli atama sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçları ÖSYM üzerinden sorgulanabilecek.

04 Nisan 2018 Çarşamba 17:18
ÖSYM, EKPSS ve Kura ile Memur Ataması Sonuçlarını Açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından bir son dakiak duyurusu yapıldı.

ÖSYM'den yapılan duyuruda EKPSS ve kura ile memur ataması sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2018- EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: EKPSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2018 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, 2016 yılında uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonuçlarına 4 Nisan 2018 tarihinde saat  17.05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

Sınav sonucu ile yapılan yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları

Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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