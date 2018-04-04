ÖSYM, EKPSS ve Kura ile Memur Ataması Sonuçlarını Açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından bir son dakiak duyurusu yapıldı.

ÖSYM'den yapılan duyuruda EKPSS ve kura ile memur ataması sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2018- EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: EKPSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2018 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, 2016 yılında uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonuçlarına 4 Nisan 2018 tarihinde saat 17.05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.



Sınav sonucu ile yapılan yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları



Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

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