ÖSYM EKPSS Sınav Giriş Belgelerini Yayımladı

ÖSYM'den EKPSS ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında EKPSS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı belirtildi. ÖSYM açıklaması şu şekilde;

"2018-EKPSS Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

22 Nisan 2018 tarihinde uygulanacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018-EKPSS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 16:00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2018-EKPSS için adaylar saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sınav giriş belgesi için TIKLAYIN

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