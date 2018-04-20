ÖSYM'den Son Dakika EKPSS Uyarısı (EKPSS Kaçta Başlayacak , Kaç Dakika Sürecek?)

ÖSYM Başkanlığındna EKPSS ile ilgili son dakika uyarısı geldi.

22 Nisan Pazar günü Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde engelli vatandaşların memur olmak için gireceği EKPSS ile ilgili, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından bir uyarı geldi.

.Yapılan açıklamada saat 10,15'de başlayacak olan sınav için adayların 10,00'a kadar salonda hazır olmaları istendi. saat 10,00'dan sonra sınav salonlarına kimse alınmayacak. Uyarı şu şekilde;

SINAV KAÇTA BAŞLIYOR KAÇTA BİTİYOR?

22 Nisan günü düzenlenecek olan EKPSS, saatler 10.15'i gösterdiğinde başlayacak.

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirilecektir.

SINAV SONRASI EKPSS'YE GİREN ADAYLAR KPSSCAFE'DE SORULARI TARTIŞACAK. SINAV SONRASI KPSSCAFE İNTERNET SİTESİNE GİRİN VE DİĞER ADAYLARLA SORULARI TARTIŞIN.

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