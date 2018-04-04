EKPSS Sonuçlarına Göre 48 KPSS ile Atama Yapıldı-350 Kadro Boşta Kaldı

EKPSS/Kura memur ataması sonuçları az önce açıklandı. Sonuçlar ile birlikte bu sonuçlara göre sayısal veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada en az lise mezunu adaylar arasından 2171 kamu personeli alımı yapılacağı bildirilmişti. Başvuru kılavuzu geçtiğimiz ay yayımlanmış ve engelli memur adaylarının tercihleri geçtiğimiz ay alınmıştı. Tercihlerin alınmasının ardından beklenen sonuçlar bugün açıklandı ve ataması yapılan adaylar ile boşta kalan kontenjan sayısı kamuoyuna duyuruldu.

Yayımlanan sayısal verilere göre lisans düzeyinden 1897 kişi tercih yaptı ve bu adaylar arasından 1100 kontenjana 854 kişi atandı. Önlisans düzeyinden 4211 kişi tercih yaptı.Tercih yapan bu adaylar için 531 kadro ayrılmıştı. Bu kadroların 465'ine atama yapılırken 66 kadro boşta kald. Lise düzeyinden ise 23178 kişi tercih yaptı. 540 kadro için yapılan başvuruda 502 kişi yerleşti. 38 kadro ise boşta kaldı. Lisans önlisans ve lise düzeyinden bazı kadrolar çok düşük KPSS puanı ile atama yaptı.

Buna göre 350 kadro için kimse tercih yapmadı ve bu kadrolar boşta kaldı. Boş kadrolara eğitim düzeyinden bakmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

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