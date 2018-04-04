Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

EKPSS Sonuçlarına Göre 48 KPSS ile Atama Yapıldı-350 Kadro Boşta Kaldı

EKPSS ve Kura sonuçları açıklandı ve 2171 kadroya memur ataması için yerleştirmeler yapıldı. Tercih sonuçlarına göre 48 KPSS puanı ile atama yapılırken 350 kadro da boşta kaldı.

banner396

EKPSS Sonuçlarına Göre 48 KPSS ile Atama Yapıldı-350 Kadro Boşta Kaldı

EKPSS ve Kura sonuçları açıklandı ve 2171 kadroya memur ataması için yerleştirmeler yapıldı. Tercih sonuçlarına göre 48 KPSS puanı ile atama yapılırken 350 kadro da boşta kaldı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 17:24
EKPSS Sonuçlarına Göre 48 KPSS ile Atama Yapıldı-350 Kadro Boşta Kaldı

EKPSS/Kura memur ataması sonuçları az önce açıklandı. Sonuçlar ile birlikte bu sonuçlara göre sayısal veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada en az lise mezunu adaylar arasından 2171 kamu personeli alımı yapılacağı bildirilmişti. Başvuru kılavuzu geçtiğimiz ay yayımlanmış ve engelli memur adaylarının tercihleri geçtiğimiz ay alınmıştı. Tercihlerin alınmasının ardından beklenen sonuçlar bugün açıklandı ve ataması yapılan adaylar ile boşta kalan kontenjan sayısı kamuoyuna duyuruldu.

Yayımlanan sayısal verilere göre lisans düzeyinden 1897 kişi tercih yaptı ve bu adaylar arasından 1100 kontenjana 854 kişi atandı. Önlisans düzeyinden 4211 kişi tercih yaptı.Tercih yapan bu adaylar için 531 kadro ayrılmıştı. Bu kadroların 465'ine atama yapılırken 66 kadro boşta kald. Lise düzeyinden ise 23178 kişi tercih yaptı. 540 kadro için yapılan başvuruda 502 kişi yerleşti. 38 kadro ise boşta kaldı. Lisans önlisans ve lise düzeyinden bazı kadrolar çok düşük KPSS puanı ile atama yaptı.

Buna göre 350 kadro için kimse tercih yapmadı ve bu kadrolar boşta kaldı. Boş kadrolara eğitim düzeyinden bakmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Memur AlımıKPSSKpss AtamaMemur Alımı SonuçlarıEkpss
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM, EKPSS ve Kura ile Memur Ataması Sonuçlarını Açıkladı
ÖSYM, EKPSS ve Kura ile Memur Ataması Sonuçlarını Açıkladı
ÖSYM'den Duyuru Geldi '2018 EKPSS Tercih Kılavuzu Yayımlandı'
ÖSYM'den Duyuru Geldi '2018 EKPSS Tercih Kılavuzu Yayımlandı'
Engelli Memur Adayları Dikkat ! 2018 EKPSS Başvurusu İçin Son Saatler
Engelli Memur Adayları Dikkat ! 2018 EKPSS Başvurusu İçin Son Saatler

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim