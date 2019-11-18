Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 15°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106879
ALTIN
268.685
DOLAR
5.7260
STERLIN
7.4284
EURO
6.3340
AÖF Öğrencilerinin İndirimli Kart Hesabı! Ay 165 TL Cepte Kalıyor!
Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Çalışmadan emekli olmanın şartları neler?
Jandarma korucu alımı yapılacak! Korucu alımı ilanı ne zaman yayımlanacak?
Banka borcu olanlar dikkat! Ödeyenler kara listeden çıkıyor
Bakan Açıkladı: Belgesi Olmayanlar Bu İşleri Yapamayacak!

EKPSS sınavı ne zaman 2020 EKPSS ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2020 sınav takvimini son dakika olarak açıkladı. Engelli kamu personeli seçme sınavı yani EKPSS ne zaman yapılacak? sorusu da ÖSYM'nin 2020 sınav takvimini açıklamasıyla belli olmuş oldu. EKPSS’ye başvurular 24 Ocak 12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. EPSS sınavı ise 26 Nisan 2020’de yapılacak?

EKPSS sınavı ne zaman 2020 EKPSS ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2020 sınav takvimini son dakika olarak açıkladı. Engelli kamu personeli seçme sınavı yani EKPSS ne zaman yapılacak? sorusu da ÖSYM'nin 2020 sınav takvimini açıklamasıyla belli olmuş oldu. EKPSS’ye başvurular 24 Ocak 12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. EPSS sınavı ise 26 Nisan 2020’de yapılacak?

18 Kasım 2019 Pazartesi 13:37
EKPSS sınavı ne zaman 2020 EKPSS ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2020 sınav takvimini son dakika olarak açıkladı. Engelli kamu personeli seçme sınavı yani EKPSS ne zaman yapılacak? sorusu da ÖSYM'nin 2020 sınav takvimini açıklamasıyla belli olmuş oldu. EKPSS’ye başvurular 24 Ocak 12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. EPSS sınavı ise 26 Nisan 2020’de yapılacak?

ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

İşte ÖSYM 2020 sınav tarihleri.

Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.

** Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

**** Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

*** Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanabilecektir.

Anahtar Kelimeler:
ekpss sınavı zaman 2020 ekpss zaman yapılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2019 EKPSS engelli memur kontenjanları açıklandı mı? EKPSS engelli memur ataması ne zaman?
2019 EKPSS engelli memur kontenjanları açıklandı mı? EKPSS engelli memur ataması ne zaman?
EKPSS 2020 yılı başvuru ve kura tarihleri ne zaman?
EKPSS 2020 yılı başvuru ve kura tarihleri ne zaman?
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı E-KPSS İle Engelli İdari Personel Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları..
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı E-KPSS İle Engelli İdari Personel Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları..

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim