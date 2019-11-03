EKPSS 2020 yılı başvuru ve kura tarihleri ne zaman?

Engelli vatandaşlarımızın memur olmak için girdiği EKPSS sınavı için yoğun bir araştırma yapılıyor. 2020 yılında da yapılacağı kesinleşen EKPSS sınavı tarihi ve başvuru tarihleri yayınlanan 2020 ÖSYM takvimi ile birlikte belli olacak. Peki EKPSS engelli memur alım başvuru şartları nedir? EKPSS, engelli bireylerin kamuda görev alabilmeleri için ölçü sınavı olan engelli kamu personelli seçme sınavı standart KPSS sınavından farksız olarak yapılmaktadır. Tek fark ise EKPSS sınavına belirli engelli statüsünde olan bireylerin katılabileceğidir.

EKPSS 2020 NE ZAMAN?

EKPSS 2020 yılında Nisan ayında yapılacak. Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını Şubat ayı içerisinde yapabilecekler. Sonuçlar ise Mayıs ayında açıklanacak. Kura için başvuru tarihi ise Mayıs ayındadır. Sınav ücreti ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sınav sonuçları açıklanacaktır.

Engelli bireylerin kamuda görev alabilmeleri için ölçü sınavı olan engelli kamu personelli seçme sınavı standart KPSS sınavından farksız olarak yapılmaktadır. Tek fark ise EKPSS sınavına belirli engelli statüsünde olan bireylerin katılabileceğidir. EKPSS Sınavında adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden toplam 60 soru sorulup 60 dakika süre veriliyor.

YENİ EKPSS YERLEŞTİRMESİ GELİYOR

Engelli vatandaşlarımızın sorularını cevaplıyor. Soru: işitme engelliyim. EKPSS'den puanlar aldım. Memur olmak için ne yapmalıyım?



"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkur Yönetmeliğin 5'inci ve 6'ncı maddelerinde; ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan engelli adayların Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (EKPSS), ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek engellilerin ise kura usulüne tabi oldukları hususu ile aynı Yönetmeliğin 12'nci maddesinde yerleştirme işlemi için ÖSYM Başkanlığınca müştereken bir Tercih Kılavuzu hazırlanacağı ve yerleştirmeye ilişkin bilgilerin Tercih Kılavuzunda yer alacağı hususları düzenlenmiş olup, Yönetmeliğin 13'üncü maddesinde ise EKPSS veya kura usulü sonuçlarına ve adayların tercihlerine göre Devlet memuru kadrolarına yerleştirilecekleri belirtilmiştir.

Bu itibarla, engelli memur alımı amacıyla ÖSYM Başkanlığınca ilan edilecek olan Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kadrolardan şartlarına haiz olduğunuz kadrolara EKPSS puanınız ve tercihlerinize göre yerleştirilmeniz durumunda ancak engelli memur statüsünde istihdam edilebilmenizin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir. Öte yandan, İş Kanununa göre kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde engelli olarak istihdam edilebilmeniz için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.ÖSYM yeni bir engelli yerleştirmesi yapabilmek için uğraşıyor. Ben de burada müjdeyi vermiş olayım.

EKPSS'DE UYGULANAN TESTLER VE SORU SAYILARI

Genel Yetenek Testi ve Soru Sayısı

1) Türkçe 15

2) Matematik 15

Genel Kültür Testi ve Soru Sayısı

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10

2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6

3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3

4) Türkiye Coğrafyası 5

5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6

EKPSS İÇİN ARANAN MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

EKPSS ye girecek engelli memur adaylarının:

1.Ortaöğretim,

2.Önlisans,

3.Lisans,

düzeyinde eğitim veren kurumların birinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olması gerekir. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA