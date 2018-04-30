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DPB'den Engelli Memur Alımı Kura Kayıt Duyurusu

Engelli memur alımı kura kayıt duyurusu DPB resmi internet sayfası üzerinden engelli memur adaylarına duyuruldu.

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DPB'den Engelli Memur Alımı Kura Kayıt Duyurusu

Engelli memur alımı kura kayıt duyurusu DPB resmi internet sayfası üzerinden engelli memur adaylarına duyuruldu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 20:45
DPB'den Engelli Memur Alımı Kura Kayıt Duyurusu

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfasında engelli memur adaylarına ilişkin önemli bir duyuruya yer verildi.

Engelli memur adayların kura kayıtları ile ilgili yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek engelli memur adaylarının kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesinde kura yöntemi uygulanmakta olup, bu yöntem ile kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınmakta ve kura kaydı yaptıran adaylar dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabilmektedir.

Aynı Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Ocak ayında ilan edilen sınav ve yerleştirme takvimine göre öğrenim durumları itibariyle kura kapsamında bulunan engelli adayların kura kayıt başvuruları 2 - 16 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yayımlanacak Başvuru Kılavuzunda belirtilen usule uygun olarak alınacaktır.

Bu itibarla, kura kapsamında yerleştirme işlemlerine katılmak isteyen ve 2016 yılında kura kaydı yaptırmamış olan engelli adayların ÖSYM Başkanlığı resmi internet sayfasını takip ederek 2 -16 Mayıs 2018 tarihleri arasında belirtilen usule uygun olarak başvuru yapmaları önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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