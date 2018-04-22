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Bosna Hersek'in Başkenti Sorusu EKPSS'de Yer Aldı

22 Nisan 2018 EKPSS soruları, cevapları ve yorumları , Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına ait tüm gelişmeler KPSS Cafe adresinde. 22 Nisan 2018 EKPSS sınavına giren adaylardan sınavda sorulan sorulara ilişkin yorumlar gelmeye başladı.

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Bosna Hersek'in Başkenti Sorusu EKPSS'de Yer Aldı

22 Nisan 2018 EKPSS soruları, cevapları ve yorumları , Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına ait tüm gelişmeler KPSS Cafe adresinde. 22 Nisan 2018 EKPSS sınavına giren adaylardan sınavda sorulan sorulara ilişkin yorumlar gelmeye başladı.

22 Nisan 2018 Pazar 12:06
Bosna Hersek'in Başkenti Sorusu EKPSS'de Yer Aldı

22 Nisan 2018 EKPSS soruları, cevapları ve yorumları , Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına ait tüm gelişmeler KPSS Cafe adresinde. 22 Nisan 2018 EKPSS sınavına giren adaylardan sınavda sorulan sorulara ilişkin yorumlar gelmeye başladı. Adaylar sınavda Bosna Hersek'in başkenti sorusunun sorulduğunu belirtiyor. 22 Nisan 2018 EKPSS'de yer alan bu sorunun yanıtı Saraybosna'dır. 

AKLINIZA TAKILAN SORULARI SAYFANIN ALTINDA YER ALAN YORUM KISMI VASITASIYLA BİZLERLE VE DİĞER ZİYARETÇİLERİMİZLE PAYLAŞABİLİRSİNİZ.

Bosna Hersek

Başkent: Saraybosna
Resmi Dil: Boşnakça, Hırvatça, Sırpça
Para birimi: Konvertibıl Mark
Nüfus: 4,5 Milyon

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.04.2018 12:17
Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekBosna Hersek Sorusu
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