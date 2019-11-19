Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 11°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106963
ALTIN
269.298
DOLAR
5.7134
STERLIN
7.3928
EURO
6.3248
Adalet Bakanı Açıkladı: Af Yasası Bekleyenlere Kötü Haber!
ÖSYM 2020 sınav takvimi yayınlandı! KPSS, YKS, DGS ve ALES ne zaman?
ASDEP personel alımı başvuru şartları nedir?
Emekli maaşı alanlar ve 2020 yılı emekli maaşı alacaklar dikkat! Hem maaşınız gidebilir hem de borçlu olabilirsiniz
Evlenenlere Kıdem Tazminatı Müjdesi!

Bakan'dan Engelli Atamaları Açıklaması!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Bakan Selçuk, "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bakan'dan Engelli Atamaları Açıklaması!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Bakan Selçuk, "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

19 Kasım 2019 Salı 11:38
Bakan'dan Engelli Atamaları Açıklaması!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Bakan Selçuk, "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sunum yapıyor.

Bakan Selçuk: Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz."

Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesini yanı sıra Aile Bakanlığı ile birleştirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak.

Anahtar Kelimeler:
bakan dan engelli atamaları açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EKPSS sınavı ne zaman 2020 EKPSS ne zaman yapılacak?
EKPSS sınavı ne zaman 2020 EKPSS ne zaman yapılacak?
2019 EKPSS engelli memur kontenjanları açıklandı mı? EKPSS engelli memur ataması ne zaman?
2019 EKPSS engelli memur kontenjanları açıklandı mı? EKPSS engelli memur ataması ne zaman?
EKPSS 2020 yılı başvuru ve kura tarihleri ne zaman?
EKPSS 2020 yılı başvuru ve kura tarihleri ne zaman?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim