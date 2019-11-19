Bakan'dan Engelli Atamaları Açıklaması!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Bakan Selçuk, "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sunum yapıyor.

Bakan Selçuk: Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz."

Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesini yanı sıra Aile Bakanlığı ile birleştirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak.