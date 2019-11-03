2019 EKPSS engelli memur kontenjanları açıklandı mı? EKPSS engelli memur ataması ne zaman?

EKPSS - Son yapılan EKPSS atamalarının ardından engelli memur adayları yeni bir atama beklentisi içerisine girdiler. ÖSYM'den henüz bir duyuru yapılmazken, engelli memur adayları tercih ve atamalarına dair takvimin bir an önce yayınlanmasını bekliyor. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. 65 yaşını dolduran engelli adayların EKPSS/kuraya başvuruda bulunmaz. İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile tercihlere göre yerleştirme yapılır.

EKPSS ENGELLİ MEMUR ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, 18 Eylül 2019 tarihinde Aile Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile EKPSS atamalarını görüştü. Konfederasyon Başkanı İçli, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, 2019 yılında EKPSS atamasının yapılmama ihtimalinin olduğunu dile getirdi Bakan Selçuk EKPSS ataması için şu ifadeleri kullanmış; Kurumlara boş engelli kadrolarını Ekim ayı sonuna kadar bildirmeleri için yazı yazıldığını, bu kurum ve kuruluşlardan gelecek engelli kadrolarının anlamlı bir sayıya ulaşması halinde atama yapabileceklerini, ulaşmaması halinde atamaların önümüzdeki döneme kalacağını ifade etti.

EKPSS ATAMALARI EN SON NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

En son 22 Nisan 2018 tarihinde yapılan EKPSS Başvuruları 6-21 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. Sınava geç başvuru tarihi 13-14 Mart 2018 olarak belirlenmişti. 2018 EKPSS Sonuçları 17 Mayıs 2018 tarihinde açıklanmıştı. 2017 yılı EKPSS Yerleştirme Takvimine göre tercihler 12-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında alınmıştı. 2018/1 EKPSS Tercih Takvimine göre tercihler 8-16 Mart 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. 2018/2 EKPSS Tercihleri 29 Kasım - 7 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır.

Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. 65 yaşını dolduran engelli adayların EKPSS/kuraya başvuruda bulunmaz. İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile tercihlere göre yerleştirme yapılır. Kura yerleştirmeleri yapılırken;kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilir, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir. Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık elektronik ortamda kontrol edilir. Bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir.

EKPSS'DE UYGULANAN TESTLER VE SORU SAYILARI

Genel Yetenek Testi ve Soru Sayısı

1) Türkçe 15

2) Matematik 15

Genel Kültür Testi ve Soru Sayısı

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10

2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6

3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3

4) Türkiye Coğrafyası 5

5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6

EKPSS İÇİN ARANAN MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

EKPSS ye girecek engelli memur adaylarının:

1.Ortaöğretim,

2.Önlisans,

3.Lisans,

düzeyinde eğitim veren kurumların birinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olması gerekir. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA