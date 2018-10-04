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2018/2 EKPSS tercihi ne zaman? ÖSYM EKPSS sınav takvimi yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihlerinin ne zaman ve hangi tarihte yapılacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. EKPSS tercihleri ile ilgili araştırma yapan engelli memur adayları atanma hedefinini gerçekleştirmek için 2018/2 EKPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Engelli Memurları atama tarihi ve EKPSS sınav takvimi yayınlandı mı gibi soruların cevabı haberimizin devamında yer almaktadır.

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2018/2 EKPSS tercihi ne zaman? ÖSYM EKPSS sınav takvimi yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihlerinin ne zaman ve hangi tarihte yapılacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. EKPSS tercihleri ile ilgili araştırma yapan engelli memur adayları atanma hedefinini gerçekleştirmek için 2018/2 EKPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Engelli Memurları atama tarihi ve EKPSS sınav takvimi yayınlandı mı gibi soruların cevabı haberimizin devamında yer almaktadır.

04 Ekim 2018 Perşembe 18:47
2018/2 EKPSS tercihi ne zaman? ÖSYM EKPSS sınav takvimi yayınlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bünyesinde, 22 Nisan 2018 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşmek isteyip memur olma hayali kuran binlerce engelli memur adayına yönelik EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) düzenlenmiş ve EKPSS sınav sonuçları ise 17 Mayıs 2018 tarihinde açıklanmıştı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl gerçekleştirilen ve engelli adayların 8 Mart 2018 ile 16 Mart 2018 tarihleri arasında EKPSS tercih işlemlerinde bulunduğu sınavın akabinde EKPSS sınav takvimi ilan edilip edilmediğine ilişkin aramalar tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Kamu kurum ve kuruluşlarının açıkta bulunan kadrolarının eleman ihtiyacını karşılamak için Engelli Memur Alımlarının yapılabilmesi için düzenlenen 2018/2 EKPSS tercihleri ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?

İşte, EKPSS sınav takvimi konusunda merak edilen ve sorgulamaya alınan tüm gelişmeleri aktarıyoruz.

2018 yılı itibariyle birinci dönemde Engelli Memur Alımları yapmak için EKPSS ve kura başvurularının yer aldığı sınav takvimi yayınlanarak ilk kez 22 Nisan 2018 tarihinde atama gerçekleştirilip 8 Mart 2018 ile 16 Mart 2018 tarihleri arasında tercih süreci başlatılmıştı. Diğer taraftan EKPSS sınav sonuçları ise 17 Mayıs 2018 tarihinde engelli memur adaylarının erişimine açılmıştı. Fakat birinci dönemde düzenlenen EKPSS sınavının sonrasında aradan uzun bir süre geçmesine karşın henüz ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından 2018/2 EKPSS sınav takvimi resmi olarak duyurulmadı. 

Devlet Personel Başkanlığı tarafından 24 Ocak tarihinde yayımlanan EKPSS yerleştirme takviminde 2018/2 hakkında bir tarih belirtilmemişti. Şayet, Engelli Memur Alımları tercihlerinin ne zaman hangi tarihte yapılacağına ve yerleştirme işlemlerine yönelik sınav takvimi yayınlanır yayınlanmaz KPSS CAFE olarak takipçilerimizi anında haberdar edeceğiz.

EKPSS tercihleri başlar başlamaz haberdar olmak için Cep telefonunuzun işletim sistemine göre Play Store veya AppStore uygulama mağazalarına girip, arama kısmına KPSS cafe yazarak akıllı cep telefonu uygulamalarımızı indirebilirsiniz. Bu sayede EKPSS ile ilgili ve diğer tüm haberlerimiz ile ilgili anında bildirim alabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Hasan4747 59 dakika önce

Çok geç kalındı inşllah yine az kadro açmazlar

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