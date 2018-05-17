2018 EKPSS Tercihleri Ne Zaman? EKPSS'de Kaç Puan ile Hangi Memurluk Gelir?

EKPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavdan geçerli bir puan alan adaylar, bu puanlarına göre tercihlerin ne zaman olacağını, kaç puana hangi memurluğun geleceğini araştırmaya başladı.

EKPSS tercih sonuçları bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına göre engelli memur adayları, EKPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda EKPSS tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

TERCİH VE ATAMA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik”in 4. maddesinde, “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Engelli:Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder.” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm gereği; çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyemeyen adayların, sınav/kuraya başvurarak bir kadroya yerleştirilseler bile, ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

KAÇ PUANA NERESİ GELİR

Geçtiğimiz ay yapılan EKPSS yerleştiemelerinde memur alımında kadrolar için en düşük ve en yüksek puanlar ekteki tablolarda belirtilmiştir.

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