2018 EKPSS Sınav Sonuçları Açıklanıyor (ÖSYM Sonuç Sayfası)

Memur olmak isteyen engelli vatandaşların katılımı ile 22 Nisan günü gerçekleştirilen EKPSS sınavının sonuçlaır bugün açıklanıyor.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav takviminde, 22 Nisan Pazar günü Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilen EKPSS'ye ait sonuçların 17 Mayıs 2018 günü kamuoyuna açıklanacağı duyuruldu.

17 Mayıs'ın gelmesi ile birlikte EKPSS'ye giren ve sonuçları bekleyen adaylar, sonuçların saat kaçta açıklanacağını araştırmaya başladı.

SONUÇLAR BUGÜN AÇIKLANIYOR

EKPSS'ye ait sonuçlar Ölçme Seçme ve Yelreştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bugün açıklanacak. Sonuçların açıklanması için bir saat verilmedi. Ancak ÖSYM, sınav sonuçlarını genellikle 14,00'dan sonra açıklamaktadır.

ÖSYM tarafından EKPSS başvuru kılavuzunda, sonuçlar ile ilgili şu ifadelere yer verilmiştir:

Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır

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