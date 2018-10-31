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2018 EKPSS Branş Sıralamaları Açıklandı!

2018 EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) Branş Bazında Sıralamalar ÖSYM tarafından açıklandı.

2018 EKPSS Branş Sıralamaları Açıklandı!

2018 EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) Branş Bazında Sıralamalar ÖSYM tarafından açıklandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 16:25
2018 EKPSS Branş Sıralamaları Açıklandı!

2018 EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) Branş Bazında Sıralamalar ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle;

2018 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, saat 15:30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde 26.10.2018 tarihi ile aktif olarak bulunan eğitim bilgileri; ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

KPSSCAFE.COM.TR |  ANKARA

Son Güncelleme: 31.10.2018 18:42
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2018 ekpss branş sıralamaları açıklandı
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