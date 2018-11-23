2 Bin 504 Engelli Memur Alımları Tarihi Belli Oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2 bin 504 Engelli memur alımları için tarihin belli olduğunu açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “2.504 engelli memur alımı için tercihler 29 Kasım’da başlıyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, kurumların talepleri doğrultusunda; ilköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden 534, önlisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 olmak üzere toplam 2.504 kadronun atama yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığı’na bildirildiğini açıkladı.

Tercih kılavuzunun Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na gönderildiğini ifade eden Bakan Selçuk, adayların 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS sonuçları ile 2016-Kura veya 2018-Kura kayıtlarına göre tercih işlemlerini www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabileceklerini belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ve engelli federasyonlarının başkanlarını kabul etti.

Bakanlık'ta gerçekleşen kabulde, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için devam eden çalışmalar değerlendirildi.

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