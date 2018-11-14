Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2 bin 500 engelli memur alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada 2018 yılının Aralık ayında 2 bin 500 engelli memur ataması yapılacağını söyledi.

2 bin 500 engelli memur alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada 2018 yılının Aralık ayında 2 bin 500 engelli memur ataması yapılacağını söyledi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 09:09
2 bin 500 engelli memur alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada 2018 yılının Aralık ayında 2 bin 500 engelli memur ataması yapılacağını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan bütçe görüşmeleri sırasında, komisyonda milletvekilleri tarafından gelen EKPSS ile ilgili soruyu yanıtladı.

İşte Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un milletvekillerinden gelen EKPSS sorusuna verdiği yanıt;

"2018 Eylül ayı sonu itibarıyla kamudaki memur statüsünde yer alan engelli sayımız 53 bin 964 yani yaklaşık olarak 54 bin, bu sayı 2002 yılında 5 bin 777 idi yani yaklaşık 9 kat bir artış yaşandığını görüyoruz. Atama süreçleri devam eden engelli memurlarımızın da kayıtlara girmesi halinde engelli memur kontenjan açığı da 8 bin 667 olacak ve Aralık 2018 itibari ile de kamuda 2 bin 500 engellimize istihdam için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engelli işçilerimizle ilgili olarak da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre eylül sonu itibari ile 14 bin 782'si kamuda işçi, 125 bin 885'i ise özel sektörde işçi olmak üzere 136 bin 667 engellimiz istihdamdama kazandırılmıştır. 2018 Eylül sonu itibari ile kamuda engelli işçi artış kontenjan sayısı 6 bin 154 kişidir. Aynı zamanda 2 bin 291 engelli işçi statüsünde kamuda kontenjan fazlası olarak istihdam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.11.2018 10:22
Anahtar Kelimeler:
bin engelli memur alınacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2018 EKPSS Branş Sıralamaları Açıklandı!
2018 EKPSS Branş Sıralamaları Açıklandı!
2018/2 EKPSS tercihi ne zaman? ÖSYM EKPSS sınav takvimi yayınlandı mı?
2018/2 EKPSS tercihi ne zaman? ÖSYM EKPSS sınav takvimi yayınlandı mı?
2018 EKPSS Tercihleri Ne Zaman? EKPSS'de Kaç Puan ile Hangi Memurluk Gelir?
2018 EKPSS Tercihleri Ne Zaman? EKPSS'de Kaç Puan ile Hangi Memurluk Gelir?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim