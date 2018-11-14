2 bin 500 engelli memur alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada 2018 yılının Aralık ayında 2 bin 500 engelli memur ataması yapılacağını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan bütçe görüşmeleri sırasında, komisyonda milletvekilleri tarafından gelen EKPSS ile ilgili soruyu yanıtladı.

İşte Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un milletvekillerinden gelen EKPSS sorusuna verdiği yanıt;

"2018 Eylül ayı sonu itibarıyla kamudaki memur statüsünde yer alan engelli sayımız 53 bin 964 yani yaklaşık olarak 54 bin, bu sayı 2002 yılında 5 bin 777 idi yani yaklaşık 9 kat bir artış yaşandığını görüyoruz. Atama süreçleri devam eden engelli memurlarımızın da kayıtlara girmesi halinde engelli memur kontenjan açığı da 8 bin 667 olacak ve Aralık 2018 itibari ile de kamuda 2 bin 500 engellimize istihdam için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engelli işçilerimizle ilgili olarak da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre eylül sonu itibari ile 14 bin 782'si kamuda işçi, 125 bin 885'i ise özel sektörde işçi olmak üzere 136 bin 667 engellimiz istihdamdama kazandırılmıştır. 2018 Eylül sonu itibari ile kamuda engelli işçi artış kontenjan sayısı 6 bin 154 kişidir. Aynı zamanda 2 bin 291 engelli işçi statüsünde kamuda kontenjan fazlası olarak istihdam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

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