Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Zeytin Dalı Harekatının Ekonomiye Olumsuz Etkisi Olmayacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Afrin'deki bölücü terör unsurlarının temizlenmesi ve Türkiye'nin sınır güvenliğinin tesis edilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' adı verilen operasyonun ekonomide herhangi bir olumsuz etkiye neden olmayacağını açıkladı.

banner396

Zeytin Dalı Harekatının Ekonomiye Olumsuz Etkisi Olmayacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Afrin'deki bölücü terör unsurlarının temizlenmesi ve Türkiye'nin sınır güvenliğinin tesis edilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' adı verilen operasyonun ekonomide herhangi bir olumsuz etkiye neden olmayacağını açıkladı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:23
Zeytin Dalı Harekatının Ekonomiye Olumsuz Etkisi Olmayacak

Zeytin Dalı Harekatının Ekonomiye Olumsuz Etkisi Olmayacak 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Afrin'deki bölücü terör unsurlarının temizlenmesi ve Türkiye'nin sınır güvenliğinin tesis edilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' adı verilen operasyonun ekonomide herhangi bir olumsuz etkiye neden olmayacağını açıkladı. Bakan Naci Ağbal, canlı yayında gündemdeki konulara ve ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ağbal, 2017 yılında alınan tedbirlerin meyvesini verdiğini yılın 3. çeyreğinden sonra gerçekleşen yatırımların etkisinin büyük olduğunu söyledi. 

Bakan Ağbal 2018'de İstihdam edilen kişi sayısında artış sağlandığını, asgari ücretin artmasının da tüketim tarafında olumlu etkileri olacağını söyledi. Afrin'deki bölücü teröristlerin temizlenmesine yönelik operasyonlara da değinen Bakan Ağbal, bunun ülke ekonomisine olumsuz yönde etki edeceğine dair haberlerin gerçekleri yansıtmadığını en ufak bir etkinin mümkün olmadığını söyledi.

Bakan Ağbal: "2018'de ekonomiye yönelik beklentileri olumlu etkileyecek. Suriye'deki istikrarsızlıklar, jeopolitik gerginlikler ekonomiyle ilgili beklentileri olumsuz etkileyebiliyor. Türkiye'nin kararlı şekilde bu operasyonu yapıyor olması, herkesin beklediği şekilde başarıyla sonuçlanacak olması, beklentinin bu yönde olması, ekonomiye bu kanaldan gelecek riskleri ortadan kaldırıyor." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.01.2018 12:26
Anahtar Kelimeler:
Zeytin DalıZeytin Dalı HarekatıZeytin Dalı Harekatının Ekonomiye Etkisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç Sahipleri Dikkat! Benzine 12 Kuruş Zam Yapılıyor! 
Araç Sahipleri Dikkat! Benzine 12 Kuruş Zam Yapılıyor! 
Gençlere Cep Harçlığı, Annelere 400 TL Devlet Yardımı
Gençlere Cep Harçlığı, Annelere 400 TL Devlet Yardımı
SGK Karşılıksız Binlerce TL Destek Ödemesi Yapıyor-İşte Az Bilinen O Ödemeler
SGK Karşılıksız Binlerce TL Destek Ödemesi Yapıyor-İşte Az Bilinen O Ödemeler

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim