Zeytin Dalı Harekatının Ekonomiye Olumsuz Etkisi Olmayacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Afrin'deki bölücü terör unsurlarının temizlenmesi ve Türkiye'nin sınır güvenliğinin tesis edilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' adı verilen operasyonun ekonomide herhangi bir olumsuz etkiye neden olmayacağını açıkladı. Bakan Naci Ağbal, canlı yayında gündemdeki konulara ve ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ağbal, 2017 yılında alınan tedbirlerin meyvesini verdiğini yılın 3. çeyreğinden sonra gerçekleşen yatırımların etkisinin büyük olduğunu söyledi.

Bakan Ağbal 2018'de İstihdam edilen kişi sayısında artış sağlandığını, asgari ücretin artmasının da tüketim tarafında olumlu etkileri olacağını söyledi. Afrin'deki bölücü teröristlerin temizlenmesine yönelik operasyonlara da değinen Bakan Ağbal, bunun ülke ekonomisine olumsuz yönde etki edeceğine dair haberlerin gerçekleri yansıtmadığını en ufak bir etkinin mümkün olmadığını söyledi.

Bakan Ağbal: "2018'de ekonomiye yönelik beklentileri olumlu etkileyecek. Suriye'deki istikrarsızlıklar, jeopolitik gerginlikler ekonomiyle ilgili beklentileri olumsuz etkileyebiliyor. Türkiye'nin kararlı şekilde bu operasyonu yapıyor olması, herkesin beklediği şekilde başarıyla sonuçlanacak olması, beklentinin bu yönde olması, ekonomiye bu kanaldan gelecek riskleri ortadan kaldırıyor." dedi.

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