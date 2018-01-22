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Zeytin Dalı Harekatı Piyasaları Nasıl Etkiledi-Dolar, Euro ve Altın Fiyatlarında Son Durum

Afrin operasyonunun piyasalara etkisi nasıl oldu? Haftanın ilk işlem gününde dolar ve euro, Zeytin Dalı Harekatına nasıl tepki verdi? Döviz kuru ve altın fiyatlarında son durum nedir?

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Zeytin Dalı Harekatı Piyasaları Nasıl Etkiledi-Dolar, Euro ve Altın Fiyatlarında Son Durum

Afrin operasyonunun piyasalara etkisi nasıl oldu? Haftanın ilk işlem gününde dolar ve euro, Zeytin Dalı Harekatına nasıl tepki verdi? Döviz kuru ve altın fiyatlarında son durum nedir?

22 Ocak 2018 Pazartesi 18:26
Zeytin Dalı Harekatı Piyasaları Nasıl Etkiledi-Dolar, Euro ve Altın Fiyatlarında Son Durum

Türk silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzey bölgesinde bulunna Afrin'e girmesi ile birlikte ekonomide de hareketlenme yaşandı. Ülke genelinde vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatının dolar ve euroya etkisini araştırmaya başladı. 

TSK'nın Afrin operasyonunu başlatması Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kazanmasını sağladı. Doların yanı sıra Borsa İstanbul'da bugün pozitif yönde hareketlik gösterdi. Güne alımlarla başlayan ve gün boyu pozitif seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da ise kazanç yüzde 1'i geçti. Zeytin Dalı Harekatı, piyasaların haftaya pozitif bir başlangıç yapmasına neden oldu.

Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatında başarılı sonuçların alındığı yönündeki açıklamaların art arda gelmesi ile birlikte dolar/TL parametresinde, son günlerdeki düşüş arttı. Dolar kurunun yanı sıra Euro/TL parametresi de aynı şekilde gerilemeye devam ediyor. TL karşısında bugün yüzde 0,21 düşen euro şu sıralar 4,6480 TL seviyesinden işlem görüyor.

3,80 sınırının altına gerileyen kur TSİ 18.50 itibarıyla 3,7773'ten işlem görüyor. Borsa'da da yaşanan olumlu havanın etkisi ile BİST100 endeksi saat 17'de günlük bazda yüzde 1,42 artışla 116 bin 765 puan seviyesine çıkarken saatler 18.50'yi gösterdiğinde 117,235 seviyesini gördü.

Altın Fiyatları

Döviz kurları ile birlikte altında da bazı değişimler yaşandı. Piyasalardan alınan son dakika verilerine göre altının gramı düşüş yaşadı ve 161,90 TL seviyesine düştü. Çeyrek altın alım fiyatı 259 TL seviyesinde iken satış fiyatı da 265 TL seviyesine geldi. Yarım altın kapalı çarşıda 518 TL'ye alınırken 531 TL'ye satışa sunulmaktadır. Cumhuriyet altını ise 1077 TL'den alınıp 1093 TL'den satışa sunulmaltadır.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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