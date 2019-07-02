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Zenginlere ek vergi ekim ayına ertelendi

Hükümetin bütçede dengeyi sağlamak amacıyla planladığı ultra lüks konuta ve yüksek gelirliye ek vergi önlemlerinin ekim ayına ertelendiği belirtildi.

Zenginlere ek vergi ekim ayına ertelendi

Hükümetin bütçede dengeyi sağlamak amacıyla planladığı ultra lüks konuta ve yüksek gelirliye ek vergi önlemlerinin ekim ayına ertelendiği belirtildi.

02 Temmuz 2019 Salı 10:45
Zenginlere ek vergi ekim ayına ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gündeminde bulunan ve ekonomide bazı düzenlemelerin yer aldığı yasa teklifinin vergi ile ilgili kısmında yer alan ultra lüks konut satışları ve yüksek geliri olanlara yönelik vergi düzenlemesinin bu döneme yetişmesi mümkün olmayacağı için ekim ayına ertelenmesi kararlaştırıldı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, bütçe açığının yılın ilk 5 ayında yüzde 225 artış göstermesinin ardından daha fazla bozulmanın önüne geçmeyi amaçlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı gelir vergisi başta olmak üzere bazı vergilerde artış yoluna gitmeye hazırlanıyor.

Pakette, vergi geliri yıllık 1 milyon liranın üzerinde olanların vergisinin yüzde 50'ye yakın bir orana çıkarılması ve ultra lüks konuta yüksek vergi getirilmesi düzenlemesi de yer alıyordu.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, ultra lüks konut satışları ve yüksek geliri olanlara yönelik vergi düzenlemesinin bu döneme yetişmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

'ULTRA LÜKS KONUT SATIŞLARI VE GELİR VERGİSİ DİLİMİNE DAİR DÜZENLEME PAKETTE YER ALMAYACAK'

Bir yetkili, "TBMM'nin 1 Temmuz olarak öngörülen tatile girme dönemi 15 Temmuz gibi planlanıyor ve gündemde üç teklif var. Bu teklifler arasında mevcut haliyle vergi düzenlemeleri paketi yok. Bu kapsamda madde sayısının azaltılması kararlaştırıldı. Bu nedenle ultra lüks konut satışları ve gelir vergisi dilimine dair düzenleme pakette yer almayacak" dedi.

Bir başka kaynak ise, "Değerlendirme yapılıyor. TBMM'nin çalışma takvimine bağlı olarak bazı maddeler tekliften çıkarılıyor. Ultra lüks konut ve gelir vergisine ilişkin maddeler ekime bırakıldı. Teklifte madde sayısının azaltılması ihtiyacı doğdu. Çünkü takvim oldukça sıkıştı. Başka bazı maddeler de tekliften çıkmak zorunda kalabilir" ifadesini kullandı.

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