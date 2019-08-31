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Zamlara bir yenisi daha eklendi:Doğalgaza gece yarısı zammı!

Son günlerde art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Doğalgaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam yapıldı. Fiyatların 1 Eylül 2019'dan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Zamlara bir yenisi daha eklendi:Doğalgaza gece yarısı zammı!

Son günlerde art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Doğalgaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam yapıldı. Fiyatların 1 Eylül 2019'dan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:21
Zamlara bir yenisi daha eklendi:Doğalgaza gece yarısı zammı!

Son günlerde art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Doğalgaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam yapıldı. Fiyatların 1 Eylül 2019'dan itibaren geçerli olacağı belirtildi. 1 Ağustos'ta da konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam yapılmıştı.

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