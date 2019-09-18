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Zamlar art arda geliyor: Benzin ve motorine zam!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 35 motorine 12 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

Zamlar art arda geliyor: Benzin ve motorine zam!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 35 motorine 12 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 06:56
Zamlar art arda geliyor: Benzin ve motorine zam!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 35, motorine 12 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) açıklamasına göre bu gece yarısından tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 35, motorine 12 kuruş zam yapıldı.

Zamlar pompa fiyatlarına yansıyacak.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.09.2019 06:58
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zamlar art arda geliyor benzin motorine zam
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