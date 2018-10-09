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Zam yapmayıp yüzde 10 indirim yapacak şirketlerin listesi

Türkiye enflasyonla mücadele edebilmek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarıyla birlikte ekonomi seferberliği ilan edildi. Carrefour, BİM, ŞOK, Metro, Migros, Metro marketleri 50 üründe % 10 indirim yaptı. Pirinç için % 40'a varan indirim var. İşte tam indirim yapam zincir marketlerin listesi;

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Zam yapmayıp yüzde 10 indirim yapacak şirketlerin listesi

Türkiye enflasyonla mücadele edebilmek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarıyla birlikte ekonomi seferberliği ilan edildi. Carrefour, BİM, ŞOK, Metro, Migros, Metro marketleri 50 üründe % 10 indirim yaptı. Pirinç için % 40'a varan indirim var. İşte tam indirim yapam zincir marketlerin listesi;

09 Ekim 2018 Salı 13:55
Zam yapmayıp yüzde 10 indirim yapacak şirketlerin listesi

Enflasyonda eylül ayında yaşanan şok yükseliş sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı ülke genelinde ekonomi seferberliği ilan etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyonla mücadele programına bir çok firma katılım gösterdi. Önümüzdeki günlerde bütün raflarda indirimler yer alacak. İlk dalgayı süper marketler başlatıyor. Et ve Süt kurumu da bugünden itibaren % 10 indirim için düğmeye bastı.

% 10 indirim kampanyasına katılan marketler Carrefour, BİM, Şok Migros, Metro oldu. İşte kampanyaya dahil olan kurumlar ve indirimler:

Carrefour, BİM, ŞOK, Metro, Migros, Metro marketlerinde 50 üründe iki ay süreyle yüzde 10 indirim uygulanacak. 
Çaykur önümüzdeki dönemde üreteceği yeni ürürünlere zam yapmayacak. 
Sıvı ve toz gübrede ve yemde yüzde 10 indirim yapıldı. 
KOSGEB alacaklarında 3 ay erteleme yapıldı. 
Atatürk Orman çiftliğinde 14 üründe yüzde 10 indirim yapıldı. 
TMO pirinci yüzde 20 ile yüzde 40 arasında indirimli satacak. 
Et ve Süt kurumu 10 üründen bugünden itibaren yüzde 10 indirim yaptı.

KPSSAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 09.10.2018 15:23
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zam yapmayıp yüzde indirim yapacak şirketlerin listesi
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