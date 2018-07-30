Zam Fırtınasına Hazır Olun!..

Petrol fiyatlarındaki %44'lük artış nedeniyle pompa fiyatlarının artış göstereceği gün gibi aşikarken zamlar konusunda tedirgin eden gelişmelerin hava,kara ve deniz ulaşımındaki bilet fiyatlarına yansıyacağı öngörülüyor.

Tabir yerindeyse hava,karada,denizde zam fırtınasına hazırlık olun.

Ulaşım sektörünü derinden etkileyecek zamlar en çok bilet fiyatlarını vuracak.

Dünya Gazetesi’nden Aysel Yücel’in aktardılarına göre; Petrol fiyatlarındaki hızlı artış, en büyük maliyet kalemi yakıt olan taşımacılara büyük darbe vurdu. Havayolu şirketlerinde zam nedeniyle sıkıntı büyük görünüyor. Yakıt maliyeti yüzde 30'a yakın oranda artan birçok şirket kış mevsimi seferlerinin sayısını azaltmak gibi bir tedbire başvurmaya hazırlanıyor. Bilet fiyatlarına zam yapılması taşımacılık sektörü şirketlerinin en önemli gündem maddesi haline geldi. Kara ve deniz taşımacılığında faaliyet gösteren şirketler de hava yolu şirketleri gibi benzer durum içerisinde bulunuyor. Nakliyecilerin yakıt maliyeti %40 oranında artarken, armatörler de gemilerin günlük gelirlerinde yüzde 20'ye yakın kayıp yaşıyor.

Birçok hava yolu, kaara yolu ve deniz yolu taşımacılığı yapan şirketler önümüzdeki planlanan dönemler için bilet fiyatlarında değişiklik yapacak.