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Zam bekleyen milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Önümüzdeki 4.5 yıl boyunca genel ya da yerel herhangi bir seçimin olmaması nedeniyle, pazarlık masasında zaten zayıf olan Memur Sendikaları Konfederasyonu'nun (Memur-Sen) pazarlık gücünün daha da zayıflayacağı belirtiliyor.

Zam bekleyen milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Önümüzdeki 4.5 yıl boyunca genel ya da yerel herhangi bir seçimin olmaması nedeniyle, pazarlık masasında zaten zayıf olan Memur Sendikaları Konfederasyonu'nun (Memur-Sen) pazarlık gücünün daha da zayıflayacağı belirtiliyor.

08 Haziran 2019 Cumartesi 22:50
Zam bekleyen milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarında alacağı zam ve sosyal destek ödemelerinin belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri önümüzdeki ağustos ayında yapılacak.

Bu görüşmelerde 3 milyon 33 bin memur ile 2 milyon 56 bin memur emeklisinin merakla beklediği zamlar belirlenecek. Toplu görüşme masasında işverenin, yani kamu yönetiminin karşısına 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini temsilen en büyük sendika olarak Memur-Sen yönetimi oturacak. Masadan uzlaşma çıkması halinde yeni zamlar yürürlüğe girecek. Uzlaşma olmaması halinde ise son kararı, ağırlığı iktidarın belirlediği üyelerden oluşan Hakem Kurulu verecek.

İKİ YILDA BİR YAPILIYOR

Memurun toplu sözleşme görüşmeleri 2 yıl arayla yapılıyor. Memur için ilk pazarlık masası 2011 yılında kurulmuş ve o görüşmelerde 2012-2013 zamları görüşülmüştü. Taraflar uzlaşma sağlayamadığı için zamları Hakem Kurulu belirlemişti. O tarihten bu yana 2013'te ikinci, 2015'te üçüncü, 2017 yılında da dördüncü dönem toplu sözleşme görüşmeleri yapıldı. Şimdi 2020 ve 2021 yıllarındaki zamların belirleneceği altıncı dönem görüşmeleri Ağustos 2019'da, 2022-2023 zamlarının belirleneceği yedinci dönem görüşmeleri ise 2021 Ağustos ayında yapılacak. Bu son iki dönem 5 milyonu aşkın memur ve emekli için kritik önem taşıyor. Çünkü bu pazarlık dönemlerinin hiçbirinde geçmiş dönemlerin aksine yerel, genel ya da Cumhurbaşkanlığı seçimleri olmayacak. En yakın seçim ise 2023 yılı sonunda Cumhurbaşkanlığı için yapılacak. O seçimler 2023 Ağustos'unda yapılacak görüşmelere denk geleceği için 2024 ve 2025 zamları için fırsat olacak.

PİYANGO ETKİSİ

Seçim dönemlerinde iktidar seçimlerde yüksek oy alabilmek için enflasyonun üzerinde zamlar vermişti. Özellikle en son 2015 ve 2017 yıllarında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri adeta seçim bolluğuyla geçti. 2016, 2017, 2018 ve 2019 zamlarının belirlendiği bu iki dönemde tam 5 kritik seçim yapıldı. 2015'te yapılan 7 Haziran genel seçimler ve 1 Kasım'daki erken genel seçimler memur için adeta piyango oldu, enflasyonun yüzde 8.5'le yılı kapattığı 2016 için memura kümülatif yüzde 11.3 zam verildi. Yüksek zamların yanı sıra emeklilere biner liralık bayram ikramiyesi başta olmak üzere bir dizi ilave kazançların alındığı yıl oldu.
 

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
zam bekleyen milyonlarca memur emekliye kötü haber
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