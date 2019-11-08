Yüzlerce kamu personeli alımı yapılacak! DSİ, EGM, MEB, SGK ve üniversite...

İŞKUR aracılığı işe yayımlanan kamu personeli alımları ilanlarına göre kamuya 606 kişilik boş kadro ile personel alımı yapacağını ilan etti. İşte o ilanlar. İŞKUR ile kamu personeli alımları içni başvurular elektronik ortamda alınıyor. Adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden İŞYERİ TÜRÜ kısmını KAMU olarak seçerek ilgili İŞKUR ilanlarına ulaşabilirler. Veya başvuru yapacağınız Kurumun adını İŞYERİ ÜNVANI kısmında yazarak direk ilgili kurumun ilanlarına ulaşabilirsiniz.

İŞKUR ALIM YAPACAK KURUMLAR VE POZİSYONLARI:

DSİ 13.BÖLGE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ: 1 Sondaj İşçisi

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 3 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ: 1 temizlik Görevlisi

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU): Ağaç İşleri Ustası 11, Çarkhane Ustası 13, Döşeme Ustası 2, Kaporta Ustası 10, Motor Ustası 14, 12, Demir Kaynak ustası 21, Oto Elektrik Ustası 14, Boya Ustası 7, Tesisat Elektrik Ustası 2, Sondaj İşçisi 23, Greyder Operatörü 5, Dozer Operatörü 27, Eksvatör Operatörü 112, Yükleyici Operatörü 6, Ağır Vasıta Ustası 53, Ağıs Vasıta Şoförü SRC 4 belgeli 40, Ağıs Vasıta Şoförü SRC 5 belgeli 65, Treyler Operatörü olmak üzere toplamda 500 işçi personel alımı yapılcak.

KÜRTÜN ÖĞRETMENEVİ: 1 Gıda Mühendisi

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ: 6 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)

2 NİSAN POLİS EVİ: 1 Aşçı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ: 1 temizlik Görevlisi

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU): Ağaç İşleri Ustası 11, Çarkhane Ustası 13, Döşeme Ustası 2, Kaporta Ustası 10, Motor Ustası 14, 12, Demir Kaynak ustası 21, Oto Elektrik Ustası 14, Boya Ustası 7, Tesisat Elektrik Ustası 2, Sondaj İşçisi 23, Greyder Operatörü 5, Dozer Operatörü 27, Eksvatör Operatörü 112, Yükleyici Operatörü 6, Ağır Vasıta Ustası 53, Ağıs Vasıta Şoförü SRC 4 belgeli 40, Ağıs Vasıta Şoförü SRC 5 belgeli 65, Treyler Operatörü olmak üzere toplamda 500 işçi personel alımı yapılcak.

KÜRTÜN ÖĞRETMENEVİ: 1 Gıda Mühendisi

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ: 6 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)

2 NİSAN POLİS EVİ: 1 Aşçı

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

Başvuru yapacak olan il sınırları içinde ikamet ediyor olması,

Her aday, Tekirdağ İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

Adayların, talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir,

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK?

İŞKUR aracılığı ile alımı yapılan ilanlar için adaylara kura çekimi yapılmaktadır. İŞKUR'a başvurusunu yapmış olan adaylar Nihai listeye göre ilgili kurum tarafından kura çekimine katılıyorlar. Özellikle bu hafta çok ilgi Gören Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü için kura çekimi 19.11.2019 tarihinde saat 10:00 da Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra DSİ Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.dsi.gov.tr) ilan verilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İŞKUR'A NEREDEN KAYIT YAPILIR?



Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.