Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103324
ALTIN
271.451
DOLAR
5.7503
STERLIN
7.3807
EURO
6.3409
Kamuda Yeni Düzen! Bazı Kadrolar İptal Edildi Yeni Kadrolar Açıldı!
Ünlü Tiyatro Sanatçısı Hayatını Kaybetti!
Asgari Ücretlileri Şaşırtan Yumurta Hesabı!
Erdoğan, 3 mahkumun cezasını affetti
ÖSYM Duyurdu: 2019-ALES/3 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

Yüzlerce kamu personeli alımı yapılacak! DSİ, EGM, MEB, SGK ve üniversite...

İŞKUR yani Türkiye İş Kurumu güncel ilanları açıklamaya devam ediyor. Hafta içerisinde piyasaya sürülen ve hala başvuruları devam eden ilanlara göre farklı kamu kurumları ve üniversiteler bünyelerindeki işçi personel eksikliği için farklı alanlarda ve pozisyonlarda personel alımı yapacağını belirtti. Toplamda 606 kişilik boşluk ile alım yapılacak olup adayların müracaat yapabilmeleri için öncelikle belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Bazı ilanlar için başvuru süreci bugün itibari ile sona erecek. İŞKUR aracılığı ile alımı yapılan ilanlar için adaylara kura çekimi yapılmaktadır. İşte İŞKUR haftanın iş ilanları ve detayları...

Yüzlerce kamu personeli alımı yapılacak! DSİ, EGM, MEB, SGK ve üniversite...

İŞKUR yani Türkiye İş Kurumu güncel ilanları açıklamaya devam ediyor. Hafta içerisinde piyasaya sürülen ve hala başvuruları devam eden ilanlara göre farklı kamu kurumları ve üniversiteler bünyelerindeki işçi personel eksikliği için farklı alanlarda ve pozisyonlarda personel alımı yapacağını belirtti. Toplamda 606 kişilik boşluk ile alım yapılacak olup adayların müracaat yapabilmeleri için öncelikle belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Bazı ilanlar için başvuru süreci bugün itibari ile sona erecek. İŞKUR aracılığı ile alımı yapılan ilanlar için adaylara kura çekimi yapılmaktadır. İşte İŞKUR haftanın iş ilanları ve detayları...

08 Kasım 2019 Cuma 17:42
Yüzlerce kamu personeli alımı yapılacak! DSİ, EGM, MEB, SGK ve üniversite...

İŞKUR aracılığı işe yayımlanan kamu personeli alımları ilanlarına göre kamuya 606 kişilik boş kadro ile personel alımı yapacağını ilan etti. İşte o ilanlar. İŞKUR ile kamu personeli alımları içni başvurular elektronik ortamda alınıyor. Adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden İŞYERİ TÜRÜ kısmını KAMU olarak seçerek ilgili İŞKUR ilanlarına ulaşabilirler. Veya başvuru yapacağınız Kurumun adını İŞYERİ ÜNVANI kısmında yazarak direk ilgili kurumun ilanlarına ulaşabilirsiniz.

İŞKUR ALIM YAPACAK KURUMLAR VE POZİSYONLARI:

DSİ 13.BÖLGE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ: 1 Sondaj İşçisi

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 3 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ: 1 temizlik Görevlisi

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU): Ağaç İşleri Ustası 11, Çarkhane Ustası 13, Döşeme Ustası 2, Kaporta Ustası 10, Motor Ustası 14, 12, Demir Kaynak ustası 21, Oto Elektrik Ustası 14, Boya Ustası 7, Tesisat Elektrik Ustası 2, Sondaj İşçisi 23, Greyder Operatörü 5, Dozer Operatörü 27, Eksvatör Operatörü 112, Yükleyici Operatörü 6, Ağır Vasıta Ustası 53, Ağıs Vasıta Şoförü SRC 4 belgeli 40, Ağıs Vasıta Şoförü SRC 5 belgeli 65, Treyler Operatörü olmak üzere toplamda 500 işçi personel alımı yapılcak.

KÜRTÜN ÖĞRETMENEVİ: 1 Gıda Mühendisi

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ: 6 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)

2 NİSAN POLİS EVİ: 1 Aşçı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ: 1 temizlik Görevlisi

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU): Ağaç İşleri Ustası 11, Çarkhane Ustası 13, Döşeme Ustası 2, Kaporta Ustası 10, Motor Ustası 14, 12, Demir Kaynak ustası 21, Oto Elektrik Ustası 14, Boya Ustası 7, Tesisat Elektrik Ustası 2, Sondaj İşçisi 23, Greyder Operatörü 5, Dozer Operatörü 27, Eksvatör Operatörü 112, Yükleyici Operatörü 6, Ağır Vasıta Ustası 53, Ağıs Vasıta Şoförü SRC 4 belgeli 40, Ağıs Vasıta Şoförü SRC 5 belgeli 65, Treyler Operatörü olmak üzere toplamda 500 işçi personel alımı yapılcak.

KÜRTÜN ÖĞRETMENEVİ: 1 Gıda Mühendisi

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ: 6 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)

2 NİSAN POLİS EVİ: 1 Aşçı

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türk vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak,
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,
Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
Başvuru yapacak olan il sınırları içinde ikamet ediyor olması,
Her aday, Tekirdağ İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,
Adayların, talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir,

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK?

İŞKUR aracılığı ile alımı yapılan ilanlar için adaylara kura çekimi yapılmaktadır. İŞKUR'a başvurusunu yapmış olan adaylar Nihai listeye göre ilgili kurum tarafından kura çekimine katılıyorlar. Özellikle bu hafta çok ilgi Gören Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü için kura çekimi 19.11.2019 tarihinde saat 10:00 da Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra DSİ Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.dsi.gov.tr) ilan verilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İŞKUR'A NEREDEN KAYIT YAPILIR?


Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

Anahtar Kelimeler:
yüzlerce kamu personeli alımı yapılacak dsi egm meb sgk üniversite
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SGK ve VGM'den 817 TL Aylık Bağlanıyor! Sağlık Hizmetleri de Ücretsiz!
SGK ve VGM'den 817 TL Aylık Bağlanıyor! Sağlık Hizmetleri de Ücretsiz!
Bakan Albayrak Açıkladı: Asgari Ücretliler İçin Önemli Gelişme!
Bakan Albayrak Açıkladı: Asgari Ücretliler İçin Önemli Gelişme!
Köprü ve otoyol ücretleri anlık değişecek! Dinamik Fiyatlandırma Geliyor!
Köprü ve otoyol ücretleri anlık değişecek! Dinamik Fiyatlandırma Geliyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim