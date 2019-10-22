Yüzde 30 büyüyen özel markalı ürünler enflasyona da fren oldu!

Private Label ürünlerde en büyük pay yüzde 21,9 ile gıdanın…

Yılın Ocak-Ağustos aylarını kapsayan 8 aylık dönemde yüzde 30 ciro artışı yakalayan özel markalı ürünlerde (Private Label), gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 21,9’luk pay ile ilk sırada yer almayı sürdürdü. Gıda ve alkolsüz içecekler kategorisindeki PL ürünlerin cirosu geçen yılın 8 aylık dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 27 artış gösterdi.Bu dönemde en yüksek artış yaşanan ürün grupları; yüzde 44 ile ev temizlik ürünleri ve yüzde 43 ile kişisel bakım ürünleri olarak dikkat çekti. Ev temizlik ürünlerinin 2019’un 8 ayındaki özel markalı ürünler cirosundaki payı yüzde 20,3’e; kişisel bakım ürünlerinin payı ise yüzde 19,8’e yükseldi.

Tüketici ekonomik ve kaliteli olan özel markalı ürüne yöneldi

Nielsen Shopper Trends 2019 araştırmasının sonuçlarına göre tüketicilerin yüzde 42’si “daha ekonomik”, yüzde 27’si “normal markalar kadar kaliteli” ve yüzde 22’si de “giderek artan bir kaliteye sahip” oldukları için Private Label ürünleri tercih ettiklerini ifade ettiler. Yüzde 17’lik bir kesim ise satın aldığı ürünün kalitesinin ödediği paraya değdiğini söyledi.

Alışverişlerinde özel markalı ürünleri tercih eden tüketicinin ekonomik buldukları bu ürünlere duyduğu güvenin de arttığına işaret eden PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İmer Özer şunları söyledi: “Özel markalı ürünler alışveriş sepetlerinde daha fazla yer kaplamaya devam ediyor. Geçen yıl sektörde yaklaşık yüzde 70’lik bir artış görmüştük. Bu yılın sekiz aylık döneminde gerçekleşen yüzde 30’luk ciro artışı da tüketicinin bu ürünlere olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor. Fiyat tercihte ilk sırada olsa da fiyattan hemen sonra kalitenin gelmesi sektörümüz açısından çok olumlu bir gelişme. Özel markalı ürünlerde güvenin arttığının en önemli göstergelerinden bir diğeri de marka bağlılığının yüksek olduğu kişisel bakım ve temizlik ürünlerindeki yüzde 43-44’lere varan artışlar. Yılın geri kalanında da sektördeki büyümenin hızlanarak süreceğini tahmin ediyoruz”.

“Market markalı ürünlerin sınırlanması en çok tüketiciye zarar verir”

PLAT Başkanı Özer, son yıllarda hızlı bir büyüme grafiği gösteren özel markalı ürünlerin enflasyonla mücadelede çok önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak market markalı ürünlere sınırlama getirilmesinin bu mücadeleyi sekteye uğratacağına ve en çok da tüketiciye zarar vereceğine de değindi.

Özel markalı ürünler sektörü 6 Kasım’da 5. Private Label Zirvesi’nde buluşacak

PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İmer Özer, kalıcı bir büyüme için çıkış yollarını 6 Kasım’da Kurtköy Crowne Plaza Otel’de düzenleyecekleri 5. Private Label Zirvesi’nde konuşacaklarını belirtti. Üretici ve tedarikçi firmalardan ulusal ve yerel perakende zincirlerinin temsilcilerine kadar sektörün önemli isimlerinin katılması beklenen zirve, ünlü konuşmacıları ağırlayacak.

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