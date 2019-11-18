Yüzbinlerce Kişiyi Kapsıyor! SGK'ya Başvurun!

Ülkemizde çalışanlar emeklilik hayalleri kurarken çeşitli platformlarda da haklarını öğrenmeye çalışıyorlar. Gazete Vatan Yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır emekli, memur, çalışanların sorularını yanıtlıyor. İşte sorular ve yanıtları…

Soru: 15.01.1972 doğumluyum askerliğimi 1997 yılında tamamladım. Sigorta başlama tarihim 10.01.1999. 6 bin 598 gün pirim im var. Askerliğin ne kadarı borçlanırsam kaç yıl erken emekli olurum.

Cevap: Askerlik hizmet sürenizin kaç gün olduğunu belirtmemişsiniz ancak sorunuza iki aşamalı şekilde cevap verebiliriz. Hiç borçlanma yapmadan tahsis talebinde bulunmanız için 58 yaş 5 bin 975 prim günü tamamlamanız gerekecektir. 50 günlük askerlik borçlanması yapmanız halinde emeklilik şartlarınız 57 yaş ve 5 bin 900 prim gününe inecek. 18 Ay askerlik hizmeti yaptıysanız 538 gün borçlanma yapabilir bu süre sonunda sigortalılık başlangıcınızı 22.05.1997’ye indirebilirsiniz. Bu şekilde bir yol izlerseniz tahsis talep şartlarınız 56 yaş 5 bin 825 prim günü olacaktır.

İKİNCİ KEZ EMEKLİLİK MÜMKÜN!

Soru: Mert Bey Vatan gazetesinde yayınlanan “SGK ve Emeklilik ” başlıklı yazınızı okudum. Buna istinaden bir konuyu sizinle paylaşarak öğrenmek istedim. 1 Kasım 2007 tarihinde SSK 4A olarak emekli oldum. Emekli aylığımı kestirmeden 19 Nisan 2008 tarihi itibariyle yeni bir işe girdim. İşe girişimle birlikte bu işyerimde Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek halen çalışmaya devam etmekteyim. Sizden öğrenmek istediğim ise ; Bu işyerimden kendi rızamla veya işverenin işten çıkarması ile işten ayrılırsam yaklaşık 12 yıl gibi bir çalışma sürem için kıdem ve ihbar gibi diğer haklarımı da alabilecek miyim, veya nasıl hak edebilirim. Saygılarımla, Mustafa Tarhan

Cevap: Mustafa Bey, kıdem tazminatı bir çalışana kendi kusuru dışında işsiz kalması durumunda ödenen bir menfaattir. Kusurlar dışında dikkate alınan şartlardan bir de emekliliğe hak kazanma koşulu olarak kabul edilmektedir. Siz zaten emekli olduğunuzdan bu yolu başka şekilde kullanabilirsiniz. Öncelikle SGK’ya dilekçe vererek SGDP yerine tüm sigorta kollarına geçmeniz gerekecektir. Tüm sigorta kollarına tabi olduğunuzda aylığınız kesilecek ve normal bir çalışan gibi bildiriminiz yapılacak. Bir yıl kadar sonra tekrardan emeklilik nedeniyle tazminatınızı talep ederek ayrılabilirsiniz.

Bir yıl beklemenizin amacı bu işlemi kıdem tazminatı için değil emekli aylığınızı yükseltme amacıyla yapıyor olmanız. Olur da davalık bir süreç işlerse mahkemeden aleyhinize bir karar alınmasın, siz de aylığınızı yükseltmek için böyle bir yola gittiğinizi savunursunuz.

Soru: Yazılarınızı okuyarak bilgilenmemizi sağladığınız için teşekkürler. Ben 4 A çalışanıyım. Emeklilikte son 1261 günün belirleyici olduğunu sizden öğrendik. Ben kalan 950 günümü 4A yerine 4B den ödersem (asgari olarak) emekli maaşım değişir mi? (ilk 3300 gün primlerim yüksekten ödenmiş) siz neyi tavsiye edersiniz? 52 yaş 5525 güne tabiyim. Şu an 46 yaşındayım.

Cevap: Prim günlerinizin son 10 yılı aylık bağlama oranına direk etki etmektedir. Son 10 yıllık hizmetinizin 7’si yüksekten bildirilmişse son 3 yılı düşükten bildirilecekse bu bağlanacak aylığı da düşürecektir. Borçlanma imkanınız varsa 1999 yılı öncesi borçlanma ile kapatabilirsiniz bu süreyi, 1999 yılı öncesi ödenen primlerin yüzde 70’i etki etmektedir aylık bağlama oranına. Bu yüzden eski tarihli asgari ücret üzerinden borçlanmalar bile daha değerlidir.

Soru: GSS borcum var, hiç ödemedim. Hastanede muayene olabilir miyim?

Cumhurbaşkanlığı genelgesi gereği tüm borçlular 31/12/2019 tarihine kadar borçlarına bakılmaksızın tedavi olabileceklerdir. Bu kapsamda provizyon alabilir sağlık hizmetlerinden yıl sonuna kadar yararlanabilirsiniz.

Soru: Merhaba eşim isteğe bağlı prim ödeme şartlarını taşımaktadır. Eşime isteğe bağlı sigorta primi yatırmaya başlasam, 2019 yılı en az pirim aylık kaç TL ödemem gerekiyor, eşim, ben ve çocuklarım eşimin üzerinden sağlık yardımından faydalanabilir miyiz?

Cevap: İsteğe bağlı sigortalılığınızı başlatmanız halinde eşiniz ve çocuklarınız da provizyon alabilir. 2019 Yılı isteğe bağlı prim ödeme tutarı en düşük 818,56 TL’dir.

Soru: 29 Mayıs 1968 doğumluyum, 8 Ocak 1999 tarihinde memuriyetim başladı. Öncesinde 8 Mayıs 1988 tarihinden 31 Aralık 1998 tarihine kadar sigortalı olarak çalıştım ve toplam 1324 gün prim ödemem var. 1993-1995 yılları arasındaki askerliğimi 2003 yılında 18 ay (550gün) olarak borçlandım ve ödedim. Bu şartlarda ne zaman emekli olabilirim? Teşekkürler, iyi çalışmalar.

Cevap: Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet vermekte olan memurların emeklilik yaş şartları hizmet yıllarına göre hesaplanmaktadır. 23.05.2002 Tarihinden önceki hizmet yılınız 3 yıl, 4 ay 14 gün olarak görünmektedir. Bu şartlar doğrultusunda 23.05.2002 tarihinde, 3 tam yıl ile 3 yıl 5 ay 29 gün arası hizmeti bulunan kişiler 25 yıllık hizmet süresi ve 58 yaş şartına tabi tutulmaktadır. Ancak 4 C hizmetinizden ayrılıp 4 A’ya geçiş yapmanız durumunda geçiş yaptıktan 3,5 yıl + 1 gün sonra emekli olabilirsiniz. 4 A’lı sayılmanız için son 7 yıllık hizmetinizin 1261 gününü 4 A’lı olarak bildirmeniz gerekecektir.

Soru:10.08.1970 Doğumluyum, SSK’dan ilk girişim 01.10.1987 yılında meslek lisesinden, ilk prim yatırma yılım 1989 yılında. Şuan toplam prim günlerim 7077, bu şartlarda ne zaman emekli dilekçemi verebilirim? Birde yıl sonumu dilekçeyi vermem mantıklı, yoksa ocak ayında mı vermem maaşımı etkiler. Teşekkürler.

Cevap: Öncelikle staj süresinde yapılan sigortalılığın emeklilik hesabında dikkate alınmadığını üzülerek belirtmek isterim. Staj sonrasındaki girişinizi 01.01.1989 yılı olarak ele alacak olursak emeklilik şartlarınız 51 yaş 5450 prim günü şeklindedir. Prim gününüzü tamamlamış ancak yaş şartına takılmış görünüyorsunuz. 10.08.2024 Tarihi itibariyle tahsis talebinde bulunabilirsiniz. İlk işe giriş tarihiniz 23.11.1989 ve sonrası ise, bu defa emeklilik şartlarınız 52 yaş 5525 prim günü şeklinde uygulanacaktır.