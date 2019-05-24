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Yüz binlerce üniversiteliye yaz işi müjdesi: 2500 TL Verilecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Çalışma Programı kapsamında 1 milyon 252 bin öğrenciye iş imkanı sağlanacak. 3 ay çalışan gençler 2.500 TL kazanacak ve ilk kez sigorta girişleri yapılmış olacak.

Yüz binlerce üniversiteliye yaz işi müjdesi: 2500 TL Verilecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Çalışma Programı kapsamında 1 milyon 252 bin öğrenciye iş imkanı sağlanacak. 3 ay çalışan gençler 2.500 TL kazanacak ve ilk kez sigorta girişleri yapılmış olacak.

24 Mayıs 2019 Cuma 20:37
Yüz binlerce üniversiteliye yaz işi müjdesi: 2500 TL Verilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Çalışma Programı'yla İstanbul'da 51 üniversitede eğitim gören 1 milyon 252 bin öğrenci de iş imkânına kavuşuyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yaz işleri için başvuruları alacak.

Üç ay sosyal işlerde çalışan gençler 2 bin 500 lira alıp, ilk kez sigortalı olacak. Gençler bulundukları şehirde yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk gibi işlerde çalışacak. Bununla da kalmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde imar, turizm, sosyal projeler, kültürel alanlarda da 50 bin gence kısmi zamanlı çalışma imkânı sağlanacak.

2 BİN 500 LİRA KAZANACAKLAR

Programın çalışma süresi günlük 8 saat olmak üzere 3 gün olacak. Program süresince 5 güne kadar izin hakkı kullandırılacak. Öğrencilere asgari ücret üzerinden günlük 68 lira olmak üzere aylık yaklaşık 820 lira ödeme yapılacak.

Böylece yaz boyunca çalışan öğrencilerin eline yaklaşık 2 bin 500 lira geçmiş olacak. İş imkânına kavuşan gençlerin ilk kez sigorta girişleri de yapılmış olacak.

HEM SOSYALLEŞ HEM KAZAN

Üniversiteli gençlere bulundukları şehirlerde sosyal, coğrafi durumuna göre yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk, folklor eğitmenliği gibi alanlarda iş imkânı sağlayan program ilk kez bu yıl uygulanıyor. İŞKUR'un "hem sosyalleş hem de para kazan" sloganıyla duyurduğu program her yıl haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında düzenlenecek

OKUDUKLARI ŞEHİRLERDE İS BULUYORLAR

Gençler programa üniversiteyi okudukları illerde katılacak. Sigortaları 18-25 yaş arasında başlayacak. Yine bulundukları illerde öğrencilerle ilgili açılacak kurslarda eğitmenlik yapmaları sağlanacak.

Her yıl 100 bin genç sosyal çalışma programına dâhil edilerek toplumsal konularda farkındalık yaratılacak. Gençler, çocuk evleri, huzur evleri, belediyelerin sosyal donatı alanları, halk evleri kampları, bilge evlerinde çalışabilecek.

Yine orman müdürlüklerinin fidan dikim işleri, tarım müdürlüklerinin organik tarım, yerel tohum gibi ihtiyaç duyulan alanları belirlenecek.

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yüz binlerce üniversiteliye yaz işi müjdesi 2500 tl verilecek
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Ahmet 14 saat önce

Aga 3 ay çalışcan asgari ücrete iyice dalga geçmeye başladılarrrr

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