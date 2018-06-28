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Yüz Binlerce Öğrenciyi İlgilendiren KYK Düzenlemesi Resmi Gazete'de

KYK Yurtlarında yaz aylarında kalmamasına rağmen ücret ödemesi yapan öğrenciler, bu durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu ücretlerin alınmaması için talimat verdi. Talimat sonrası karar verildi.

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Yüz Binlerce Öğrenciyi İlgilendiren KYK Düzenlemesi Resmi Gazete'de

KYK Yurtlarında yaz aylarında kalmamasına rağmen ücret ödemesi yapan öğrenciler, bu durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu ücretlerin alınmaması için talimat verdi. Talimat sonrası karar verildi.

28 Haziran 2018 Perşembe 08:17
Yüz Binlerce Öğrenciyi İlgilendiren KYK Düzenlemesi Resmi Gazete'de

KYK Yurtlarında kalan on binlerce öğrenciyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan ayında talimatını verdiği Gençlik ve Spor ,Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilerden yazın ücret alınmamasına yönelik düzenleme Bakanlar Kurulundan geçti ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, KYK tarafından işletilen öğrenci yurtlarında temmuz ve ağustos aylarında fiilen barınmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak.

Daha önce kanunda yer alan bilgilerde KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Temmuz ve Ağustos aylarında bu yurtlarda kalmamalarına rağmen ücret ödemesi yapıyorlardı. Söz konusu karar, Gençlik ve Spor Bakanlığının 14 Haziran tarihli yazısı üzerine alındı.

ERDOĞAN RAMAZAN AYINDA TALİMATI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ramazan ayında Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma cevap veren gençleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahur programında ağırladı. Düzenlenen bu programda, KYK yurtlarında kalan öğrenciler yaz tatili döneminde yurtta barınmadıkları halde ücret ödediklerini söylemişti.

Sahur programına sürpriz yaparak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu'ya talimat vererek, "Şimdi Sinan Bey'e talimatı verdim. Onlar da bu düzenlemeyi yapmışlar. Bundan sonra yaz sezonunda sizlerden ücret alınmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu talimatı sonrası harekete geçen Bakanlar Kurulu, kararını aldı ve karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK'dan üniversite eğitimi boyunca kredi alan öğrenciler, kredi borçlarının silinmesini istiyor. Ancak bu konuda herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Peki sizce kredi borçları silinmeli mi? Yorumlarınızı aşağıdaki kısımdan yazabilirsiniz.

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Son DakikaHaberKYKKyk BorçlarıKyk Yurt
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Dilan 7 dakika önce

Evet silinse çok iyi olur

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Ebru 6 dakika önce

kesinlikle krediler silinmeli biz ogrenciyiz zaten yukumuz agir gecimimizi zor sagliyoruz almak zorundayiz birde kredi yuku tasimak istemiyoruz

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Memiş 5 dakika önce

2014 mezunuyum iş bulamadım geçici işlerde çalışıyorum borcu ödeyemiyorum

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Deli hüso 4 dakika önce

Silinmeli buna da yaş sınırı getirsinler madem 24 yaş üstündekilerin borcu silinsin veya mezun olmuş 2 senedir bir işe girmemiş olanların silinsin.

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Mağdur 3 dakika önce

Benim 2 ay sonra duğunum var. Ve 7.200 TL kredi borcum var. Çok zor durumlar yaşıyacam bu borc yuzunden. Bence silinmeli.

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Ayse 2 dakika önce

Kesinlikle silinmeli

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