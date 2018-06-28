Yüz Binlerce Öğrenciyi İlgilendiren KYK Düzenlemesi Resmi Gazete'de

KYK Yurtlarında kalan on binlerce öğrenciyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan ayında talimatını verdiği Gençlik ve Spor ,Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilerden yazın ücret alınmamasına yönelik düzenleme Bakanlar Kurulundan geçti ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, KYK tarafından işletilen öğrenci yurtlarında temmuz ve ağustos aylarında fiilen barınmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak.

Daha önce kanunda yer alan bilgilerde KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Temmuz ve Ağustos aylarında bu yurtlarda kalmamalarına rağmen ücret ödemesi yapıyorlardı. Söz konusu karar, Gençlik ve Spor Bakanlığının 14 Haziran tarihli yazısı üzerine alındı.

ERDOĞAN RAMAZAN AYINDA TALİMATI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ramazan ayında Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma cevap veren gençleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahur programında ağırladı. Düzenlenen bu programda, KYK yurtlarında kalan öğrenciler yaz tatili döneminde yurtta barınmadıkları halde ücret ödediklerini söylemişti.

Sahur programına sürpriz yaparak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu'ya talimat vererek, "Şimdi Sinan Bey'e talimatı verdim. Onlar da bu düzenlemeyi yapmışlar. Bundan sonra yaz sezonunda sizlerden ücret alınmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu talimatı sonrası harekete geçen Bakanlar Kurulu, kararını aldı ve karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK'dan üniversite eğitimi boyunca kredi alan öğrenciler, kredi borçlarının silinmesini istiyor. Ancak bu konuda herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Peki sizce kredi borçları silinmeli mi? Yorumlarınızı aşağıdaki kısımdan yazabilirsiniz.

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