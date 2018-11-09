Yurtdışından Getirilen Telefonlarda Harç Bedeli 170 TL'den 500 TL'ye Çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararına göre: Yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili önemli gelişme yaşandı.
Yayımlanan kararda Ekli "yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı tutrının yeniden belirlenmesine dair kararın yürürlüğe konulmasına 492 sayılı harçlar kanununun mükerre 138.inci maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Son Güncelleme: 09.11.2018 11:10
İnsanlara yaşanılamaz bir memleket nasıl sunulur herkes görüyor vergi bu memleketin en büyük geçim kaynağı İnsanlar yaklaşık olarak aldığı maaşın 3/2 sini vergiye öder oldu
İlk fırsatta bu ülkeyi terk ediyorum benim gibi düşünen milyonlarca genç ile birlikte..
Memleketi soydunuz sogana çevirdiniz yeter artık ne istiyorsunuz bu para neymiş arkadaş illa kafamızamı sıkalım yaşamayalım bu dünyada degilmi
Sadece yarım saatlik bir trafik cezasının miktarı 10 bin tl. Anlatmaya gerek yok. Benzinin kokusunu bile alamıyoruz artık. Hizmet dedikleri buymuş demekki anlayana
BIZIM ULKEDEKI VATANDASLARIN HEPSININ GELIRI AYLIK 500 TL HERHALDE YOKSA HERSEYE BU KADAR ZAM GELIRMIYDI. HERSEYIN VERGISI BU KADAR ARTARMIYDI. REFAH ICINDE YASIYORUZ AMA FARKINDA DEGILIZ KIYMET BILMIYORUZ.
Bu ülkede asgari ücretliysen giderin gelirinden her zaman fazladır. Hiçbir zaman iki yakan bir araya gelmez.
Yaklaşık %300 zam yapılmış. Bu bir soygundur.
Berat oğlum yap şunu 500 olsun bitsin ..