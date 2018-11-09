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Yurtdışından Getirilen Telefonlarda Harç Bedeli 170 TL'den 500 TL'ye Çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararına göre: Yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili önemli gelişme yaşandı.

Yurtdışından Getirilen Telefonlarda Harç Bedeli 170 TL'den 500 TL'ye Çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararına göre: Yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili önemli gelişme yaşandı.

09 Kasım 2018 Cuma 07:43
Yurtdışından Getirilen Telefonlarda Harç Bedeli 170 TL'den 500 TL'ye Çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararına göre: Yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili önemli gelişme yaşandı.

Yayımlanan kararda Ekli "yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı tutrının yeniden belirlenmesine dair kararın yürürlüğe konulmasına 492 sayılı harçlar kanununun mükerre 138.inci maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 09.11.2018 11:10
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yurtdışından getirilen telefonlarda harç bedeli tl den tl ye çıkarıldı
Yorumlar
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Serkan 3 saat önce

İnsanlara yaşanılamaz bir memleket nasıl sunulur herkes görüyor vergi bu memleketin en büyük geçim kaynağı İnsanlar yaklaşık olarak aldığı maaşın 3/2 sini vergiye öder oldu

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ömer 2 saat önce

İlk fırsatta bu ülkeyi terk ediyorum benim gibi düşünen milyonlarca genç ile birlikte..

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Emre KURT 2 saat önce

Memleketi soydunuz sogana çevirdiniz yeter artık ne istiyorsunuz bu para neymiş arkadaş illa kafamızamı sıkalım yaşamayalım bu dünyada degilmi

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Durmak yok zamlara devam 2 saat önce

Sadece yarım saatlik bir trafik cezasının miktarı 10 bin tl. Anlatmaya gerek yok. Benzinin kokusunu bile alamıyoruz artık. Hizmet dedikleri buymuş demekki anlayana

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Muhammet Güler 1 saat önce

BIZIM ULKEDEKI VATANDASLARIN HEPSININ GELIRI AYLIK 500 TL HERHALDE YOKSA HERSEYE BU KADAR ZAM GELIRMIYDI. HERSEYIN VERGISI BU KADAR ARTARMIYDI. REFAH ICINDE YASIYORUZ AMA FARKINDA DEGILIZ KIYMET BILMIYORUZ.

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Ahmet 48 dakika önce

Bu ülkede asgari ücretliysen giderin gelirinden her zaman fazladır. Hiçbir zaman iki yakan bir araya gelmez.

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Ahmet 37 dakika önce

Yaklaşık %300 zam yapılmış. Bu bir soygundur.

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Devlet değil şirket !! 15 dakika önce

Berat oğlum yap şunu 500 olsun bitsin ..

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