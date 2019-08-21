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Yurt fiyatları yüzde 20 arttı

KYK yurtlarına yüzde 20'ye yakın zam yapıldı. Buna göre, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) en düşük yurt ücreti 200 lira oldu. Yeni ücret tarifesine göre, en düşük yurt ücreti 168 liradan 200 liraya çıkarıldı.

Yurt fiyatları yüzde 20 arttı

KYK yurtlarına yüzde 20'ye yakın zam yapıldı. Buna göre, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) en düşük yurt ücreti 200 lira oldu. Yeni ücret tarifesine göre, en düşük yurt ücreti 168 liradan 200 liraya çıkarıldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:22
Yurt fiyatları yüzde 20 arttı

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre hükümet, öğrenci yurtlarına yüzde 20'ye yakın zam yaptı.

Yeni ücret tarifesine göre, en düşük yurt ücreti 168 liradan 200 liraya çıkarıldı. 2019-2020 yılında 6 veya 8 kişilik odalarda kalacak en düşük yurt ücretlerine yapılan zam oranı yüzde 19’un üzerine çıktı.

Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak alınan güvence bedeli de en düşük yurt modelinde 224 liradan 273 liraya çıkarıldı. Geçen yıl 180 lira olan yurtların ücreti 215 lira, 213 lira olanlar 250 lira, 237 lira olanlar 280 lira, 258 lira olanlar 310 lira olarak belirlendi.

Devlet yurtlarında en yüksek 285 lira olan yurt modelindeki yatak ücreti de zamlı tarifede 340 liraya yükseldi. Bu yurtların güvence bedeli 380 liradan 465 liraya yükseltildi. Kıbrıs’taki devlet yurtları için ise zam yüzde 30’un üzerine çıkartılarak 300 lira olan ücretler 400 lira olarak belirlendi. 

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yurt fiyatları yüzde arttı
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