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Yükselen Sadece Dolar ve Euro Değil, Diğer Döviz Kurları da TL Karşısında Değer Kazanıyor!..

ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizi sonrası gözler dolar ve euro'ya kitlenmiş durumda. Ak Parti cephesinden farklı açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan '' bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz'' açıklaması yaparken, AKP'li Naci Bostancı '' dolar çılgın bir partide gibi eğleniyor'' açıklaması yaptı.

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Yükselen Sadece Dolar ve Euro Değil, Diğer Döviz Kurları da TL Karşısında Değer Kazanıyor!..

ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizi sonrası gözler dolar ve euro'ya kitlenmiş durumda. Ak Parti cephesinden farklı açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan '' bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz'' açıklaması yaparken, AKP'li Naci Bostancı '' dolar çılgın bir partide gibi eğleniyor'' açıklaması yaptı.

10 Ağustos 2018 Cuma 14:49
Yükselen Sadece Dolar ve Euro Değil, Diğer Döviz Kurları da TL Karşısında Değer Kazanıyor!..

ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizi sonrası gözler dolar ve euro'ya kitlenmiş durumda. Ak Parti cephesinden farklı açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan '' bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz'' açıklaması yaparken, AKP'li Naci Bostancı '' dolar çılgın bir partide gibi eğleniyor'' açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'da vatandaşlar hitap ederek '' dolar molar bizim yolumuzu kapatamaz, bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz'' açıklaması yaptıktan kısa bir süre sonra dolar ani bir hareketle yükselişine hız kazandırdı.

 Saat 15.06 itibariyle dolar/TL 6,20 üzerine işlem görüyor. Euro/TL ise güne 7,4263 ile yeni zirveyi görmesinin ardından 7 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Peki yükselen sadece dolar ve euro mu? Diğer yabanvı para kurları da Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Türk lirası bütün yabancı döviz kurları karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Piyasalara yansıyan son kurlar şöyle;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.08.2018 16:02
Anahtar Kelimeler:
Döviz KurlarıYabancı Para Kurları
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Muhammet Güler 1 saat önce

BEN BU ARTISIN ILK BASLARDA DOLAR YOURO ENDEKSLI OLDUGUNU DUSUNUYORDUM. MALUM YA ALIS VERISIMIZ BU PARALAR USTUNDEN YA. AMA ANLASILIYORKI ORTADA COK BUYUK BIR BORSA OYUNU VAR. YADA YONETIM YETERSIZLIGI. TURKIYENIN BUTUN KAZANCI BU GIDISLE YOK OLACAK.

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