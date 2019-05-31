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Yüksek Maaşla İşe Girebileceğiniz Meslekler!

GOBankingRates yüksek maaşla işe giriş yapılabilecek meslekleri sıraladı.

Yüksek Maaşla İşe Girebileceğiniz Meslekler!

GOBankingRates yüksek maaşla işe giriş yapılabilecek meslekleri sıraladı.

31 Mayıs 2019 Cuma 00:38
Yüksek Maaşla İşe Girebileceğiniz Meslekler!

GOBankingRates araştırmasında gösteriyor ki en çok mühendisler yüksek maaşla işe başlayabiliyor. Ayrıca teknolojinin gelişimiyle bilişim sektöründen birçok meslek de listede. İlk sırada da bakın hangisi var...

20. Çevre Mühendisleri -  2018 ortalama ödeme (Dolar): 87,620

19. Biyomedikal Mühendisler - 2018 ortalama ödeme (Dolar): 88,550

18.Bilgisayar Sistemleri Analistleri - 2018 ortalama ödeme (Dolar): 88,740

17. Sağlık ve Güvenlik Mühendisleri - 2018 ortalama ödeme (Dolar): 89,130

16. Veritabanı Yöneticileri - 2018 ortalama ödeme (Dolar): 90,070

15. Yerbilimleri - 2018 ortalama ödeme (Dolar): 91,130

14. Maden ve Jeoloji Mühendisleri - 2018 ortalama ödeme (Dolar): 92,250

13. Malzeme Mühendisleri - 2018 ortalama ödeme (Dolar): 92,390

12. Deniz Mühendisleri ve Deniz Mimarları - 2018 ortalama ödeme (Dolar): 92,560

11. Atmosferik Bilim İnsanları - 2018 ortalama ödeme (Dolar): 94,110

10. Elektrik Mühendisleri - 2018 ortalama ödeme (Dolar): 96,640

9. Malzeme Bilimcileri - 2018 ortalama ödeme (Dolar): 99,800

8. Elektronik Mühendisleri (Bilgisayar dışında) - 2018 ortalama ödeme (Dolar): 102,700

7. Yazılım Geliştiriciler, Uygulamalar - 2018 ortalama ödeme (Dolar): 103,620

6. Kimya Mühendisleri - 2018 ortalama ödeme (Dolar): 104,910

5. Nükleer Mühendisleri - 2018 ortalama ödeme (Dolar): 107,600

4. Yazılım Geliştiriciler, Sistem Yazılımı - 2018 ortalama ödeme (Dolar): 110,000

3. Bilgisayar Donanımı Mühendisleri - 2018 ortalama ödeme (Dolar): 114,600

2. Havacılık ve Uzay Mühendisleri - 2018 ortalama ödeme (Dolar): 115,220

1. Petrol Mühendisleri - 2018 ortalama ödeme (Dolar): 137,170

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Anahtar Kelimeler:
yüksek maaşla işe girebileceğiniz meslekler
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