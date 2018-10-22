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'Yozgat'ta 230 Fabrika Kapandı'

Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay geçtiğimiz günlerde memleketi Yozgat'ı ziyaret etti. Fuat Oktay il yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek sorunları konuştu, Yozgat'ın kalkındırılması için neler yapılması gerektiği üzerinde duruldu. İşsizlik nedeniyle Yozgat, sürekli göç veren illerimizden biri haline geldi. Bazı yerel yöneticilerin çabaları, Yozgat'ı kalkındırmaya yetmiyor. denildi. Yozgat ziyaretinden sonra Oktay, gazeteciler arasında bir ayrım yapmadan onları Cumhurbaşkanlığı sarayına davet etti.

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'Yozgat'ta 230 Fabrika Kapandı'

Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay geçtiğimiz günlerde memleketi Yozgat'ı ziyaret etti. Fuat Oktay il yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek sorunları konuştu, Yozgat'ın kalkındırılması için neler yapılması gerektiği üzerinde duruldu. İşsizlik nedeniyle Yozgat, sürekli göç veren illerimizden biri haline geldi. Bazı yerel yöneticilerin çabaları, Yozgat'ı kalkındırmaya yetmiyor. denildi. Yozgat ziyaretinden sonra Oktay, gazeteciler arasında bir ayrım yapmadan onları Cumhurbaşkanlığı sarayına davet etti.

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:29
'Yozgat'ta 230 Fabrika Kapandı'

Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay geçtiğimiz günlerde memleketi Yozgat'ı ziyaret etti.  Fuat Oktay il yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek sorunları konuştu, Yozgat'ın kalkındırılması için neler yapılması gerektiği üzerinde duruldu. İşsizlik nedeniyle Yozgat, sürekli göç veren illerimizden biri haline geldi. Bazı yerel yöneticilerin çabaları, Yozgat'ı kalkındırmaya yetmiyor. denildi. Yozgat ziyaretinden sonra Oktay, gazeteciler arasında bir ayrım yapmadan onları Cumhurbaşkanlığı sarayına davet etti. 

Yozgatlı 28 basn mensubu sarayı gördü, sarayda ikram edilen yemekleri yedi. Çay, kahve eşliğinde gazeteciler şehrin problemlerini anlatmaya çalıştı. Onlara göre de bir numaralı sorun işsizlikti.  O sohbet tam 3 saat sürdü.

Sözcü Gazetesi Yazarı Saygın Öztürk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Yozgat ziyaretinin detaylarını köşesine taşıdı.

''Fuat Oktay'ın, Yozgat'ın Sorgun İlçesi'ndeki bir otelde sivil toplum kuruluşları, meslek odaları temsilcileri, işadamlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, “Biz geçmişi tartışmayacağız. Geçmişi kapatacağız. Önümüze bakacağız. Tutarlı projelerle Yozgat için ne gerekiyorsa yapacağız. Sorunlar ortaya konulacak, el ele vererek bu işi çözeceğiz. Geçmişle tartışırsak geleceği yakalayamayız. 2023'e kadar Yozgat'ın nüfusunu nasıl iki katına çıkaracağımıza bakacağız” dedi.
Sorgun'da köy ve mahalle muhtarları derneği, ziraat odası, sanayi ve ticaret odası, taşıyıcılar kooperatifi, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı konuştu. Neredeyse “Allah razı olsun. Hiçbir sorunumuz yok” dediler. Fuat Oktay dayanamadı, “Madem sorunlarımız yok, neden bu kadar göç veriyoruz?” deme gereğini duydu.'' ifadelerine yer verdi.

Saygı Öztürk, Yozgat Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a anlattıklarını şöyle aktardı;

''Fuat Oktay, otelden ayrılırken yanına Yozgat Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik yaklaştı, “Sayın başkanım, Yozgat'la ilgili bu şekilde açık yüreklilikle konuşmanızdan dolayı teşekkür ederim. Kentimizin gelişmesi için gerek termalde, gerek sanayide, gerekse üniversitede, tarım ve hayvancılıkta iller arasındaki farklılıklardan dolayı Yozgat'a bir ayrıcalık verilmesi gerekir” dedi. Asıl söyleyecekleri de bunun ardından şöyle geldi:
“Efendim, Yozgat'ta 13 bin 300 işsiz var. 2 bin kişi işsizlik maaşı alıyor. Bunun yanı sıra Yozgat'ta irili ufaklı 230 fabrika kapandı. Eğer bu fabrikaları çalıştırırsak, yeniden üretime geçirirsek ortalama 40 kişi çalışırsa 9 bin 600 kişi, her çalışanın ailesi ortalama 5 kişi olursa bu durumda 45 bin kişi eder. Yozgat ilimiz, üretime yönelik sanayileştikçe, büyümeye başladığında göç veren olmaktan çıkıp göç alan il konumuna gelir.” ''

Yozgat'ın iki önemli farbikası olan Bira Fabrikası ve Şeker Fabrikası'nn kapandığını ve yerlerine apartman dikildiğini anımdatan Saygı Öztürk, Ayhan Çelik'in kapsamlı bir hazırlık yapıp Fuat Oktay'dan randevu istedini ve cevabını beklediğini  yazdı. 

Yazının tamamını okumakiçin tıklayınız

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Son Güncelleme: 22.10.2018 10:54
Anahtar Kelimeler:
yozgat ta fabrika kapandı
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