Yoksulluk Sınırı 6 Bin Lirayı Aştı

Türk-İş Sendikası, gıda enflasyonu ekim ayında bir önceki aya göre % 1,38 oranında yükselirken, yıllık artış oranı % 24,28 oldu. Türk-İş Sendikası'nın hazırladığı rapora göre aynı ayda açlık sınırı 1.919,34 TL, yoksulluk sınırı 6.251,92 TL olarak hesaplandı.

Türk- İş Sendikası'nın hesaplama raporuna göre yoksulluk sınırı 6 bin lirayı aşarak rekor kırdı. Türk-İş'in çalışmasında “Son aylarda başta gıda fiyatları olmak üzere temel mal ve hizmetlerde görülen artışlar dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Uygulanmakta olan piyasa ekonomisi şartlarında enflasyonun önlenmesine yönelik olarak alınan önlemler -şimdilik- beklenen sonucu vermedi. Gıda fiyatlarındaki artış devam etti.'' ifadelerine yer verildi.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.919,34 TL,

EKİM 2018 İTİBARİYLE GEÇİM ŞARTLARINDA MANZARA-İ UMUMİYE:

AÇLIK SINIRI : 1.919 TL

YOKSULLUK SINIRI : 6.252 TL

ASGARİ ÜCRET : 1.603 TL

EVLİ OLMAYAN-ÇOCUKSUZ BİR ÇALIŞANIN AYLIK HARCAMASI İSE 2.360 TL

MUTFAK ENFLASYONUNDA ON İKİ AYLIK ARTIŞ ORANI YÜZDE 24,28 ORANINDA

Son aylarda başta gıda fiyatları olmak üzere temel mal ve hizmetlerde görülen artışlar dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Uygulanmakta olan piyasa ekonomisi şartlarında enflasyonun önlenmesine yönelik olarak alınan önlemler -şimdilik- beklenen sonucu vermedi. Gıda fiyatlarındaki artış devam etti.

TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu), çalışanların geçim şartlarını otuz bir yıldan bu yana aralıksız olarak her ay düzenli olarak yaptığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması ile ortaya koymaktadır.

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2018 Ekim ayı sonucuna göre:

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ( açlık sınırı ) 1.919,34 TL,

) 1.919,34 TL, Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise ( yoksulluk sınırı ) 6.251,92 TL,

) 6.251,92 TL, Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 2.360,09 TL olarak hesaplandı.

Kaynaklar; Foreks - turkis.org.tr

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