Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Yoksulluk Sınırı 6 Bin Lirayı Aştı

Türk-İş Sendikası, gıda enflasyonu ekim ayında bir önceki aya göre % 1,38 oranında yükselirken, yıllık artış oranı % 24,28 oldu. Türk-İş Sendikası'nın hazırladığı rapora göre aynı ayda açlık sınırı 1.919,34 TL, yoksulluk sınırı 6.251,92 TL olarak hesaplandı.

banner396

Yoksulluk Sınırı 6 Bin Lirayı Aştı

Türk-İş Sendikası, gıda enflasyonu ekim ayında bir önceki aya göre % 1,38 oranında yükselirken, yıllık artış oranı % 24,28 oldu. Türk-İş Sendikası'nın hazırladığı rapora göre aynı ayda açlık sınırı 1.919,34 TL, yoksulluk sınırı 6.251,92 TL olarak hesaplandı.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:47
Yoksulluk Sınırı 6 Bin Lirayı Aştı

Türk-İş Sendikası, gıda enflasyonu ekim ayında bir önceki aya göre % 1,38 oranında yükselirken, yıllık artış oranı % 24,28 oldu. Türk-İş Sendikası'nın hazırladığı rapora göre aynı ayda açlık sınırı 1.919,34 TL,  yoksulluk sınırı 6.251,92 TL olarak hesaplandı.

Türk- İş Sendikası'nın hesaplama raporuna göre yoksulluk sınırı 6 bin lirayı aşarak rekor kırdı. Türk-İş'in çalışmasında “Son aylarda başta gıda fiyatları olmak üzere temel mal ve  hizmetlerde görülen artışlar dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim  şartlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Uygulanmakta olan piyasa  ekonomisi şartlarında enflasyonun önlenmesine yönelik olarak alınan  önlemler -şimdilik- beklenen sonucu vermedi. Gıda fiyatlarındaki artış  devam etti.'' ifadelerine yer verildi.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.919,34 TL,

EKİM 2018 İTİBARİYLE GEÇİM ŞARTLARINDA MANZARA-İ UMUMİYE:

AÇLIK SINIRI : 1.919 TL  

YOKSULLUK SINIRI : 6.252 TL

ASGARİ ÜCRET : 1.603 TL  

 EVLİ OLMAYAN-ÇOCUKSUZ BİR ÇALIŞANIN AYLIK HARCAMASI İSE 2.360 TL

 MUTFAK ENFLASYONUNDA ON İKİ AYLIK ARTIŞ ORANI YÜZDE 24,28 ORANINDA

Son aylarda başta gıda fiyatları olmak üzere temel mal ve hizmetlerde görülen artışlar dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Uygulanmakta olan piyasa ekonomisi şartlarında enflasyonun önlenmesine yönelik olarak alınan önlemler -şimdilik- beklenen sonucu vermedi. Gıda fiyatlarındaki artış devam etti.

TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu), çalışanların geçim şartlarını otuz bir yıldan bu yana aralıksız olarak her ay düzenli olarak yaptığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması ile ortaya koymaktadır.   

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2018 Ekim ayı sonucuna göre:

  • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.919,34 TL,  
  • Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.251,92 TL,   
  • Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 2.360,09 TL olarak hesaplandı.   

Kaynaklar; Foreks - turkis.org.tr

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.10.2018 12:36
Anahtar Kelimeler:
yoksulluk sınırı bin lirayı aştı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşi Vefat Eden Kadına 500 TL Ödeme Yapılıyor!
Eşi Vefat Eden Kadına 500 TL Ödeme Yapılıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)
Elektrik ve Doğalgaz Zamları İçin Flaş Çağrı!
Elektrik ve Doğalgaz Zamları İçin Flaş Çağrı!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim