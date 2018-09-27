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Yoksulluk sınırı 6 bin lirayı aştı : Devletin Doktoru Bile Yoksul

Türk-İş Sendikasının açıkladığı rakamlara göre dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ilk kez 6 bin TL bandının üzerine çıktı. 2018 Eylül ayı rakamlarına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.893 TL, yoksulluk sınırı ise 6.167 TL oldu. Temmuz 2018'de en düşük memur maaşı 3 bin 133 TL olmuştu. Devlet hastanesinde çalışan bir doktor ayda 6.568 TL kazanıyor.

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Yoksulluk sınırı 6 bin lirayı aştı : Devletin Doktoru Bile Yoksul

Türk-İş Sendikasının açıkladığı rakamlara göre dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ilk kez 6 bin TL bandının üzerine çıktı. 2018 Eylül ayı rakamlarına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.893 TL, yoksulluk sınırı ise 6.167 TL oldu. Temmuz 2018'de en düşük memur maaşı 3 bin 133 TL olmuştu. Devlet hastanesinde çalışan bir doktor ayda 6.568 TL kazanıyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 14:43
Yoksulluk sınırı 6 bin lirayı aştı : Devletin Doktoru Bile Yoksul

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun 2018 Eylül’de bir önceki aya göre % 4.45 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının bin 893 TL, yoksulluk sınırının ise 6 bin 167 TL olduğunu açıkladı.

2017 yılının Eylül ayında açlık sınırı bin 523 TL, yoksulluk sınırı 4 bin 960 TL; bir Ağustos ayında ise açlık sınırı bin 812 TL, yoksulluk sınırı 5 bin 904 TL idi.

Türk-İş Sendikasından yapılan açıklamada, “2018 yılının ilk altı aylık döneminin ardından gıda fiyatları son sürat yükselmeye devam ediyor. Etiketler neredeyse her gün değişmeye başladı. Mevsim etkileri nedeniyle yaz mevsiminde genellikle gerileme gösteren sebze-meyve fiyatı bile arttı. Ücretli çalışanlar başta olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartları dayanılmaz boyutlara ulaştı” değerlendirmesi yapılırken rapor şöyle devam etti:

“Şarbon tartışmaları kırmızı et fiyatlarını pek etkilemedi ve kıyma et ile kuşbaşı etin kilogram fiyatı 3’er lira artış gösterdi. Tavuk fiyatı da bu artışa eşlik etti. Et ve tavuk fiyatındaki artış mutfak harcamasına olumsuz yönde yansırken, av mevsiminin başlamasıyla tezgahlarda boy gösteren balık, gerek çeşit gerek fiyat olarak iyi bir alternatif olarak vatandaşa nefes aldırdı. Yumurta fiyatı bu ay ciddi oranda yükseldi ve tanesi 83 kuruş oldu.”

Verilere göre Ağustos ayında sınırlı gerileyerek 4.63 TL olan ortalama sebze-meyve fiyatı Eylül’de ortalamada yüzde 8.4 artışla 5.02 TL’ye yükseldi. Ortalama kilogram fiyatı 4.43 TL olan sebze fiyatları% 19.2 artışla 5.28 TL olurken, ortalama kilogram fiyatı geçen ay 4.91 TL olan meyve fiyatları bu ay 4.64 TL’ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynaklar; Sözcü

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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